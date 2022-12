Razzia gegen Terror-Gruppe in BW: Minister spricht von „Anti-Terror-Einsatz“

Razzia gegen Terror-Gruppe in BW. © Boris Roessler/dpa

In mehreren Bundesländern findet eine groß angelegte Razzia gegen eine Terror-Gruppe statt, deren Mitglieder den Staat stürzen wollen. Lesen Sie hier, was zu dem Einsatz bekannt ist:

Am Mittwochmorgen (7. Dezember) geht die Polizei in elf Bundesländern gegen eine Terror-Gruppe vor. Bei der bundesweiten Razzia werden 25 Menschen aus der sogenannten Reichsbürgerszene festgenommen. Die Mitglieder sollen einen gewaltvollen Umsturz geplant und dafür auch Tote in Kauf genommen haben. Bundesjustizminister Marco Buschmann bezeichnete die Aktion als „Anti-Terror-Einsatz“. Die Mitglieder der Gruppe sollen an Verschwörungsmythen geglaubt haben.

HEIDELBERG24 berichtet, was bislang zu dem Anti-Terror-Einsatz gegen Reichsbürger bekannt ist.

Die Mitglieder seien der festen Überzeugung, dass Deutschland derzeit von Angehörigen eines sogenannten Deep States, eines „tiefen Staats“, regiert wird, hieß es in einer Mitteilung. (dh)