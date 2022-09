Regierungssprecher Braun wird Wissenschafts-Staatssekretär

Der bisherige Regierungssprecher in Baden-Württemberg, Arne Braun, wird neuer Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst. Neuer Sprecher von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) wird sein bisheriger Büroleiter, Matthias Gauger, erfuhren die Deutsche Presse-Agentur und die „Südwest Presse“ am Dienstag aus der Koalition in Stuttgart.

Stuttgart - Die Personalien sollten am Vormittag in der Kabinettssitzung verkündet werden. Braun folgt auf Petra Olschowski (Grüne), die Ende September zur Ministerin aufsteigen wird. Nötig wurden die Wechsel, weil die bisherige Forschungsministerin Theresia Bauer (Grüne) demnächst Oberbürgermeisterin in Heidelberg werden möchte.

Der gelernte Journalist Braun war lange Jahre Chefredakteur des Stuttgarter Stadtmagazins „Lift“, bevor er 2011 stellvertretender Regierungssprecher wurde. Nach der Landtagswahl 2021 rückte er zum ersten Sprecher von Kretschmann auf. Braun gilt als vehementer Verfechter der milliardenschweren Modernisierung der Stuttgarter Oper. Der neue Kretschmann-Sprecher Gauger ist Politikwissenschaftler und war auch schon Landesgeschäftsführer der Grünen in Baden-Württemberg. dpa