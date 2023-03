„Reichsbürger“-Razzia: Strobl für schärferes Waffenrecht

Die CDU-geführten Länder fordern schon länger eine Verschärfung des Waffenrechts - dabei haben sie Extremisten im Blick. Nach der folgenreichen „Reichsbürger“-Razzia erhält die Debatte neuen Schwung.

Stuttgart - Nach einem Schuss auf einen Polizisten bei Durchsuchungen im „Reichsbürger“-Milieu drängt der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl auf eine rasche Verschärfung des Waffenrechts durch den Bund. Es sei höchste Zeit, dass das, was man in der Innenministerkonferenz im Dezember besprochen habe, nun endlich umgesetzt werde, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag in Stuttgart. Die Ereignisse von Mittwoch müssten eine Mahnung für die Bundesregierung sein, jetzt schleunigst in die Gänge zu kommen. Der Bundesgesetzgeber müsse einen Gesetzentwurf vorlegen, forderte Strobl.

Baden-Württemberg hatte sich Ende vergangenen Jahres mit den CDU-geführten Ländern Sachsen-Anhalt und Hessen auf der Innenministerkonferenz dafür eingesetzt, dass Mitglieder verfassungsfeindlicher Vereinigungen unter keinen Umständen mehr an Pistolen und Gewehre kommen.

Nach der Amoktat in Hamburg mit acht Toten hatte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) angekündigt, das Waffenrecht zu verschärfen. Ihr Vorhaben sieht unter anderem ein Verbot von kriegswaffenähnlichen, halbautomatischen Langwaffen für Privatleute vor. Wer eine Erlaubnis zum Besitz einer Waffe beantragt, soll zudem künftig seine psychische Gesundheit nachweisen müssen. Das ist bisher nur für Menschen bis 25 Jahre vorgeschrieben.

Am Mittwoch hatte es im Zusammenhang mit der „Reichsbürger“-Szene Durchsuchungen in acht Bundesländern und der Schweiz gegeben. Ein Beamter eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) wurde dabei in Reutlingen angeschossen und am Arm verletzt. Der Schütze wurde festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Die Bundesanwaltschaft ermittelt unter anderem wegen des Verdachts des mehrfachen versuchten Mordes.

Nachdem am Mittwoch der Keller des Gebäudes durchsucht wurde, ist am Donnerstag die Wohnung des Mannes dran, wie Strobl ankündigte. Er sprach davon, dass man in dem Gebäudekomplex ein erschreckendes und „perverses“ Waffenarsenal vorgefunden habe. „Das, was ich dort gesehen habe, braucht wirklich kein Mensch.“

Bislang darf nur Waffen besitzen, wer als rechtlich zuverlässig gilt. Das Waffengesetz unterscheidet dabei die sogenannte Regelunzuverlässigkeit und die absolute Unzuverlässigkeit. Bei letzterem darf unter keinen Umständen eine Erlaubnis erteilt werden. Das gilt etwa für Menschen, die in den vergangenen zehn Jahren wegen eines Verbrechens verurteilt wurden. Für eine aktuelle oder ehemalige Mitgliedschaft in einem verbotenen Verein, einer verfassungswidrigen Partei oder verfassungsfeindlichen Vereinigung wird bislang die Regelunzuverlässigkeit attestiert. Oft legten Extremisten dagegen Widerspruch ein und unterwanderten damit das Waffenverbot, so das Ministerium.

Deshalb sollen solche Mitgliedschaften laut Strobl künftig eine absolute waffenrechtliche Unzuverlässigkeit begründen - was Widerspruchsmöglichkeiten deutlich erschweren würde. Er pochte auf einen Gesetzentwurf der Ampelregierung. Im Südwesten hätten die Waffenbehörden bereits 512 Waffen von Extremisten, Reichsbürgern und Selbstverwaltern eingezogen. Obwohl man das Waffenrecht bereits verschärft habe, gebe es noch Optimierungsbedarf.

Strobl berichtete von 3800 Menschen, die in Baden-Württemberg der „Reichsbürger“-Szene zugerechnet würden. Diese sei sehr heterogen und zeichne sich durch eine hohe Waffenaffinität aus. Strobl sprach von einem brandgefährlichen Personenkreis. Der Schütze aus Reutlingen sei weder dem Landesverfassungsschutz noch der Polizei als „Reichsbürger“ bekannt gewesen.

„Reichsbürger“ und „Selbstverwalter“ zweifeln die Legitimität der Bundesrepublik an. Sie weigern sich oft, Steuern zu zahlen. Die Durchsuchungen am Mittwoch standen im Zusammenhang mit einer Groß-Razzia Anfang Dezember, die sich unter anderem gegen den Unternehmer Heinrich XIII. Prinz Reuß als mutmaßlichen Rädelsführer gerichtet hatte. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft hat sie im Zuge dieser Ermittlungen neben den bisher 25 Hauptverdächtigen fünf neue Beschuldigte im Visier. Gegen sie bestehe der Verdacht der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung, die das politische System in Deutschland stürzen wollte.

Die fünf neuen Beschuldigten kommen aus Bayern, Niedersachsen, Sachsen und der Schweiz. Daneben wurden am Mittwoch die Räumlichkeiten von 14 weiteren Personen durchsucht, die nicht als verdächtig gelten. Unter ihnen sind nach Informationen aus Sicherheitskreisen ein Polizist und ein Angehöriger der Bundeswehr. Weitere Festnahmen gab es laut Bundesanwaltschaft nicht. dpa