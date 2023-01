Verheerendes Feuer in Pflegeheim: Drei Tote in BaWü - „tragisches Unglück“

Von: Fabian Müller

Teilen

Ein Feuerwehrwagen im Einsatz (Symbolbild). © BildfunkMV/imago-images

In einem Pflegeheim in Reutlingen ist es zu einem verheerenden Brand gekommen. Drei Personen sind offenbar ums Leben gekommen.

Reutlingen - Bei einem Brand in einer Pflegeeinrichtung in Reutlingen (Baden-Württemberg) sind am Dienstagabend drei Menschen ums Leben gekommen. Das sagte ein Polizeisprecher. Es gebe zudem zwei Schwerverletzte und mehrere Leichtverletzte.

Laut der Bild-Zeitung sind Feuerwehr und Rettungsdienst seit 19.45 Uhr im Großeinsatz. Eine Polizeisprecherin bestätigte der Zeitung, dass es sich um mehrere Apartments handelt, in denen die Bewohner in Wohngruppen zusammenleben. „Es gibt zahlreiche Leicht- und Schwerverletzte. Leider müssen wir nach jetzigem Stand auch von mehreren Toten ausgehen.“ Die Polizeisprecherin weiter: „Es ist ein sehr tragisches Unglück.“

In dem Heim sollen etwa 30 Personen gelebt haben. Laut dem Schwäbischen Tagblatt ist die Ursache des Feuers noch völlig unklar. Der Brandort wurde weiträumig abgesperrt. Reutlingens Oberbürgermeister Thomas Keck befindet sich dem Bericht zufolge vor Ort.

Mehr in Kürze