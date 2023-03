„Toller Ort für Junkies“: Netz lacht sich über Rezensionen von Karlsruher Bahnhof kaputt

Von: Nadja Pohr

Einige Bewertungen für den Hauptbahnhof in Karlsruhe fallen zwar ziemlich schlecht, aber dafür auch witzig aus. © IMAGO/Arnulf Hettrich

Egal ob Restaurant, Einrichtung oder Sehenswürdigkeit: Zu allem gibt es mittlerweile Rezensionen auf Google. Einige sind hilfreich, andere einfach nur witzig und kurios, wie die Bewertungen des Karlsruher Bahnhofs zeigen.

Karlsruhe - Wenngleich das Internet längst zum primären Ort geworden ist, um sich Informationen zusammenzusuchen, sollte man nicht jede Meldung im Netz allzu ernst nehmen. Durch Social-Media-Plattformen wie Facebook, Twitter oder TikTok gelangt zwar zum einen einiges Unterhaltsames, aber auch viel Unsinn in die Welt.

Vor einigen Jahren gab es beispielsweise den beängstigenden Trend, bei dem Schüler online drohten, einen Amoklauf zu starten, um schulfrei zu haben. Auch bei der Google-Bewertung für verschiedene Örtlichkeiten wird sich der ein oder andere Spaß erlaubt.

Video über amüsante Rezensionen vom Karlsruher Bahnhof – „Tauben wollen dich abstechen“

Um vor einem Besuch schon einmal einen ersten Eindruck zu gewinnen, lesen sich viele User im Netz gerne die Rezensionen auf Google durch. Manche sind dabei hilfreich, andere eher weniger. Einige Bewertungen fallen hin und wieder auch ziemlich witzig aus, wie ein Video auf TikTok zeigt. Dort werden die Rezensionen zum Karlsruher Bahnhof vorgelesen und einige sind durchaus amüsant.

„Toller Ort für Junkies und Tauben, die dich abstechen wollen“ oder „wurde von Lulatschen mit Orangen abgeworfen“, heißt es in den Ein-Sterne-Beiträgen. „Nicht mal die Tauben profitieren von eurem dreckigen Bahnhof. Die haben nicht mal ganze Füße, so sehr prescht ihr mit euren Zügen über das Gleis“, ärgert sich ein anderer. „Karlsruhe halt. Großes Maul, aber keine Ideen“, schimpft einer in seiner Bewertung. Es gibt aber einige zufriedene Fünf-Sterne-Bewertungen: „Ein echter Bahnhof. Toll“ und „Vallah, beste. Wurde nach Gras gefragt.“

„Ach Karlsruhe“: Netz lacht sich über Bahnhof-Rezensionen kaputt

In den Kommentaren unter dem TikTok-Video lachen sich die anderen Nutzer kaputt. „Ich kann nicht mehr“, schreibt eine Userin mit einem tränenlachenden Emoji. „Ach Karlsruhe“, kommentiert ein weiterer Nutzer. „Die Tauben sind schlimm dort“, bestätigt eine andere. Nicht alle im Netz stimmen jedoch den Kritikpunkten zum Bahnhof in der Stadt in Baden-Württemberg zu. „Karlsruhe war der ruhigste Bahnhof, den ich in Deutschland gesehen habe“, schreibt jemand beispielsweise.