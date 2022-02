S-Bahn in Stuttgart: Neue Technik bringt für Fahrgäste enorme Erleichterung

Verspätungen und Zugausfällen will die DB mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) (Symbolbild) entgegenwirken. © Uli Deck/dpa

Ein Pilotprojekt bei der Stuttgarter S-Bahn soll bald auf andere Städte in Deutschland ausgeweitet werden. In Baden-Württemberg hat sich die KI-Technik bewährt.

Stuttgart – Gerade in Großstädten wie Stuttgart kann der ÖPNV für einige Menschen eine Alternative zum Pkw sein. Die Betonung liegt hier auf ‚kann‘, denn: Verspätungen und Zugausfälle sind Faktoren, die noch immer viele potenzielle Fahrgäste abschrecken. In Stuttgart hatte die Deutsche Bahn (DB) deshalb ein Pilotprojekt gestartet, welches genau solchen Problemen entgegenwirkt. Exakt geht es um künstliche Intelligenz (KI), die für reibungslose Abläufe und pünktliche Züge sorgen soll.

BW24* informiert über die neue KI-Technik, die in der S-Bahn eingesetzt wird

„Wir sind mit der KI in der Lage, vorausschauend einzugreifen, wenn wir sehen, dass sich Verzögerungen in unserem Betriebsablauf anbahnen“, sagt Daniela Gerd tom Markotten, Vorständin der DB im Bereich Digitales. Sie sieht im Einsatz von KI im Zugverkehr viel Potenzial – daher soll die Technik nicht bloß auf die Stuttgarter S-Bahn beschränkt bleiben. Schon bald soll sich die Technik auch in anderen Städte wie München zum Einsatz kommen. *BW24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.