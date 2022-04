Sänger Gerhaher und Pianist Huber erhalten Auszeichnung

Der Bariton Christian Gerhaher und sein Klavierpartner Gerold Huber werden in diesem Jahr als Duo mit der Hugo-Wolf-Medaille 2022 geehrt. Die beiden musizieren seit Schulzeiten gemeinsam und hätten sich „zum geradezu idealtypischen Dream Team der Liedinterpretation entwickelt“, erklärte die Intendantin der Internationalen Hugo-Wolf-Akademie Stuttgart, Cornelia Weidner, am Mittwoch.

Stuttgart - „Aktuell gibt es kein Liedduo, das Vergleichbares leistet und sich so dem Lied verschrieben hat wie diese beiden Musiker“, sagte sie der dpa weiter.

Gerhaher (52), ein ausgebildeter Opernsänger mit abgeschlossenem Medizinstudium, beherrsche ein „maximal weitgespanntes Repertoire von Mozart bis Wagner, von Verdi bis Alban Berg und Aribert Reimann“, teilte die Hugo-Wolf-Akademie mit. Sein Klavierpartner Huber (53) spielte unter anderem bei den Münchner Opernfestspielen, bei den Schwetzinger Festspielen und dem Rheingau Musik Festival sowie in den wichtigsten Konzertsälen.

Das Lied-Duo wird die undotierte Auszeichnung am 26. Juni 2022 in Stuttgart entgegennehmen und die Matinee musikalisch gestalten.

Die Hugo-Wolf-Akademie entstammt einem Kreis von Liebhabern des Lieds und der Gesangskunst, den der Stuttgarter Jurist Hugo Faißt in Gedenken an den österreichischen Komponisten Hugo Wolf (1860-1903) ins Leben rief. Die erste Hugo-Wolf-Medaille ging 2008 an den Opernsänger und Dirigenten Dietrich Fischer-Dieskau, dessen Schüler die neuen Preisträger einst gewesen sind. dpa