Sasa Kalajdzic trennt sich von seiner „ersten Liebe“ - „Der VfB Stuttgart wird immer in meinem Herzen bleiben“

Von: Nadja Pohr

„Ihr habt mir die Zeit bei euch zu einer der schönsten in meinem Leben gemacht und ich bin dankbar und stolz, sie hier verbracht zu haben“, schrieb Sasa Kalajdzic emotional auf Instagram. © IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Als seine „erste Liebe“ im Fußball bezeichnet Sasa Kalajdzic den VfB Stuttgart und zeigt sich bei seinen Abschiedsworten dankbar für seine Zeit in der Mannschaft.

Stuttgart - Der Abschied von VfB-Stürmer Sasa Kalajdzic fällt schwer. Während ihm viele Fans dankbar für seine Zeit beim Verein sind, können andere ihre Enttäuschung nicht verbergen. Wochenlang war sein möglicher Wechsel ein Thema. Einen Tag vor dem Ende der Transferperiode einigte er sich schließlich mit den Wolverhampton Wanderers aus der Premier-League.

Nach drei Jahren packt Kalajdzic nun also seine Koffer. Auch seine Freundin Lorena Grabovac geht mit ihm und verabschiedete sich bereits mit einer emotionalen Liebeserklärung von Stuttgart. Auf Instagram richtete nun auch der Stürmer selbst einige Worte an die VfB-Fans und blickt auf seine Zeit mit seiner „ersten Liebe“ zurück, wie BW24 berichtet.

Kalajdzic dankt Fans: „Ihr habt mir die Zeit bei euch zu einer der schönsten in meinem Leben gemacht“

„Irgendwie kann ich es noch nicht realisieren und in Worte fassen, dass sich unsere Wege trennen“, beginnt Kalajdzic seinen Beitrag auf der Social-Media-Plattform. Er erinnere sich noch genau daran, wie er nach Stuttgart kam und „es kaum abwarten konnte, mein erstes Spiel vor euch allen zu machen“, schreibt er weiter. Doch für den Stürmer, der 2019 von Admira Wacker wechselte, kam es anders als erwartet. Schwere Knieverletzung, Corona und schließlich eine Schulterverletzung machten den Start in Stuttgart nicht leicht.

„Am Ende meiner dreijährigen Reise haben wir so viel gemeinsam erlebt. Wir sind aufgestiegen, wir haben ein tolles Bundesligajahr gespielt, und ein nicht so tolles Jahr danach – mit vielen Rückschlägen, die uns alle noch enger zusammengeschweißt haben und mit der Rettung in allerletzter Sekunde.“, blickt Kalajdzic zurück. Die Gefühle und Augenblicke werde er nie mehr im Leben vergessen. Den Fans spricht er dafür einen besonders großen Dank aus. „Ihr habt mir die Zeit bei euch zu einer der schönsten in meinem Leben gemacht und ich bin dankbar und stolz, sie hier verbracht zu haben.“ Den Verein werde er nie vergessen, verspricht er: „Der VfB Stuttgart wird für immer in meinem Herzen bleiben und meine erste Liebe im Fußball sein.“

Kalajdzic entschuldigt sich für sein Fehlen gegen Köln: „Ich hätte einfach nicht mein Bestes geben können“

In seinem Instagram-Beitrag möchte sich Kalajdzic den Fans auch nochmal sein Fehlen beim bitteren Unentschieden gegen den 1. FC Köln am vierten Spieltag erklären. Laut seiner Aussagen habe es daran gelegen, dass ihm die ganze Situation um seinen Wechsel zu viel für ihn geworden sei. „Ich hätte einfach nicht mein Bestes geben können“, entschuldigt er sich. Der Österreicher könne verstehen, dass die Fans darüber schwer enttäuscht waren.

Nicht nur im Netz, sondern auch bei Trainer Pellegrino Matarazzo war der Abschied mit vielen Emotionen verbunden, wie der Coach auf der Pressekonferenz auf Nachfrage von BW24 erzählte. „Sasa und ich haben länger telefoniert. Ich bin sehr froh, ihm im Team gehabt zu haben. Er ist ein besonderer Mensch und ein hervorragender Fußballer und ich wünsche ihm alles Gute für die Zukunft“, sagte Matarazzo. Darüber hinaus verriet er, dass Kalajdzic in den nächsten Wochen noch einmal zurückkehren will, um sich auch vom Rest der Mannschaft zu verabschieden.