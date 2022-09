Kalajdzic-Freundin verabschiedet sich mit Liebeserklärung an Stuttgart - „Bleibt für immer unsere Stadt“

Von: Nadja Pohr

„Mit Tränen in den Augen“ blickt Lorena Grabovic, die Freundin von Sasa Kalajdzic, auf die Zeit in Stuttgart zurück. Mit dem Wechsel beginnt für beide ein neues Kapitel. © IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Sasa Kalajdzic wechselt vom VfB Stuttgart nach England und mit ihm geht auch seine Freundin Lorena Grabovac. Diese verabschiedete sich nun mit einer emotionalen Liebeserklärung an Stuttgart.

Stuttgart - Einen Tag vor dem Ende des Transferzeitraums fand das Wechsel-Wirrwarr um VfB-Stürmer Sasa Kalajdzic doch noch ein Ende. Der VfB Stuttgart einigte sich mit dem Premier-League-Klub Wolverhampton Wanderers. Die Stuttgarter erhalten für den Transfer eine Ablöse inklusive Bonuszahlungen von etwa 25 Millionen Euro. Kalajdzic unterschrieb laut Medienberichten einen Vertrag bis 2027.

Für die VfB-Fans heißt es nun Abschied nehmen. Im Netz schwankten ihre Emotionen zwischen Dankbarkeit und Enttäuschung - viele waren von dem andauernden Wechsel-Thema bereits genervt. Doch nicht nur die Anhänger trauern um den Abgang, auch Kalajdzics Freundin Lorena Grabovac blickt mit, wie sie in einem emotionalen Instagram-Post schreibt, „Tränen in meinen Augen“ auf die Zeit in der Landeshauptstadt Stuttgart zurück. Darüber berichtet BW24.

„Es war, ist und bleibt für immer unsere Stadt“: Kaladjzic-Freundin verabschiedet sich mit Liebeserklärung

In dem Beitrag ließ Lorena ihren Gefühlen freien Lauf und bedankte sich bei Stadt und Verein mit einer wahren Liebeserklärung. „Stuttgart. VfB Stuttgart. So viele Emotionen in diesen 2 Worten“, beginnt die gebürtige Kroatin ihren Beitrag. „Wir durchlebten Verletzungen, Höhen und Tiefen.“ Sie habe die Stadt als ihre Heimat akzeptiert, lernte Deutsch und sogar „ein bisschen schwäbisch“, fand hier eine Arbeit und ihr Glück, wie sie schreibt. „Wir machten Stuttgart zu unserem Zuhause“, schwärmt Lorena.

Die Freundin von Kalajdzic sei stolz auf das, was sie hier erreicht habe. „Stuttgart war der erste Ort an dem Saša und ich zusammen lebten und ich glaube es wird immer unser schönster sein. Es war, ist und bleibt für immer unsere Stadt“, schreibt die Spielerfrau. Mit Tränen in den Augen müsse sie nun akzeptieren, dass die Zeit in der Schwaben-Metropole nun zu Ende sei. „Wir sind jedoch bereit, für unser neues Abenteuer“, zeigt sich Lorena optimistisch. Sasa Kalajdzic selbst äußerte sich in den sozialen Medien noch nicht zu seinem Abschied. Er bedankte sich bisher lediglich über die Klubmitteilung des Vereins bei den Fans.

„Sasa Kalajdzic hätte auf Lorena hören sollen“: VfB-Fans zeigen sich berührt von Instagram-Post

Die VfB-Fans sind in den sozialen Medien berührt von den Worten von Lorena Grabovac. „Wow. Bisschen Gänsehaut-Feeling“, schreibt ein User auf Twitter. „Habe so etwas Schönes noch nie gelesen“, kommentiert ein Instagram-Nutzer. „Keine Ahnung, ob sich schonmal jemand schöner von dieser Stadt verabschiedet hat“, merkt ein andere an. „Können wir Lorena behalten?“, wünscht sich sogar der eine oder andere Fan.

Ein paar User im Netz sehen die Worte der Spielerfrau allerdings skeptisch. „Verstehe nicht, wieso man dann geht, wenn man so glücklich ist. Es sei denn, es sind leere Worte“, schreibt ein Twitter-Nutzer. „Wichtig ist, dass seine Berater glücklich sind. Er konnte es ja nicht entscheiden“, stichelt ein anderer. In den vergangenen Tagen wurde Kalajdzic häufiger vorgeworfen, er stelle sich als Opfer des „bösen“ Fußballgeschäfts dar, weil er oft betonte, er habe seine Zukunft nicht selbst in der Hand. „Sasa Kalajdzic hätte auf Lorena hören sollen“, schreibt ein User. Und wer weiß - vielleicht kann sie ihn ja irgendwann von einer Rückkehr überzeugen.