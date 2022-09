Vermisste Scarlett (26): Wanderin meldet Entdeckung im Schwarzwald – Polizei mit ersten Details

Von: Jennifer Lanzinger

Scarlett S. (26) wird seit September 2020 vermisst © Polizeipräsidium Freiburg

Seit zwei Jahren fehlt von einer jungen Wanderin aus NRW jede Spur, Scarlett verschwand auf einer Wanderung im Schwarzwald. Nun gibt es einen ersten Fund.

Todtmoos/Bad Lippspringe - Seit zwei Jahren fehlt von einer jungen Wanderin aus Nordrhein-Westfalen bereits jede Spur. Auch Aktenzeichen XY berichtete über die vermisste Scarlett. Die junge Frau verschwand bei einer Wanderung durch den Schwarzwald. Zwei Jahre lang suchten Ermittler und Angehörige nach der entscheidenden Spur, doch von der jungen Wanderin fehlt nach wie vor jede Spur. Nun könnte jedoch endlich Licht ins Dunkle gebracht werden, denn die Polizei hat offenbar einen wichtigen Fund auf der Suche nach Scarlett entdeckt.

Seit dem 10. September 2020 gilt Scarlett als vermisst. An dem Tag brach sie von Todtmoos zur letzten Etappe ihrer Schwarzwaldtour über den Schluchtensteig auf. Das letzte Lebenszeichen der damals 26-Jährigen hatte eine Überwachungskamera eines Supermarktes eingefangen. Die Aufnahmen zeigen Scarlett am Morgen ihres Verschwindens. Was danach mit der jungen Wanderin passiert ist: unklar. Selbst die erfolgreiche ZDF-Sendung Aktenzeichen XY brachte nicht den entscheidenden Hinweis. „Was mit der Vermissten passiert ist, ist nach wie vor unklar“, hatte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen auf Anfrage der dpa Anfang noch September erklärt.

Vermisste Scarlett zuletzt im Supermarkt gesehen - Auch Aktenzeichen XY suchte nach ihr

Doch nun könnte sich das Blatt wenden, denn die Polizei kann einen wichtigen Fund verzeichnen. Wie auf der Facebook-Suchseite „Bitte findet Scarlett“ zu lesen ist, wurde vor einigen Tagen eine Sonnenbrille gefunden, die große Ähnlichkeiten mit der Sonnenbrille der vermissten Wanderin habe. Demnach sollen weitere intensive Suchmaßnahmen folgen. Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen gegenüber der Badischen Zeitung berichtet, habe eine Wanderin die Sonnenbrille auf der letzten Etappe des Schluchtensteigs entdeckt. Für eine eindeutige Zuordnung werde die Sonnenbrille nun auf DNA-Spuren untersucht.

Demnach habe es bereits am Montag eine große Suchaktion rund um den Fundort gegeben. Eine weitere Spur der Vermissten konnte demnach dabei jedoch nicht entdeckt werden.

