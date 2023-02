Schaden bei Großbrand in Allmendingen über 200 Millionen

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Beim Brand eines Automobilzulieferers in Allmendingen (Alb-Donau-Kreis) ist laut Polizei ein Schaden von geschätzt mehr als 200 Millionen Euro entstanden. Die Ursache für das Feuer sei noch unklar, teilten die Beamten am Dienstagabend mit. Das Firmengebäude hatte am Montagabend Feuer gefangen. 25 Mitarbeiter, die zu dieser Zeit auf dem Gelände waren, konnten dieses den Angaben nach unverletzt verlassen.

Allmendingen - Anwohner seien evakuiert worden. Fünf von 275 Feuerwehrleuten seien leicht bis mittelschwer verletzt worden. dpa