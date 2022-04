Schnee zum Aprilanfang

Dunkle Wolken stehen am Himmel über der Grabkapelle am Württemberg. © Bernd Weißbrod/dpa/Archivbild

Mit Schnee und kalten Temperaturen beginnt der April in Baden-Württemberg nach schon fast sommerlichen Tagen. Im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb gab es demnach schon am Freitagmorgen Neuschnee, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte. Im Laufe des Tages können den Angaben zufolge vor allem im Nordosten Baden-Württembergs in höheren Lagen bis zu zehn Zentimeter Schnee fallen.

Stuttgart - In weiten Teilen des Landes soll es dann in der Nacht zum Samstag schneien. Schon auf 200 Metern könne es weiß werden.

Mit dem Schnee kommen auch kalte Temperaturen nach Baden-Württemberg. Bis zu minus sechs Grad könne es laut DWD in der Nacht zum Sonntag geben. Gerade der Frost sei für viele Pflanzen, die schon in Blüte stehen, ein großes Problem. Besonders bei bodennahen Gewächsen, wie beispielsweise den Erdbeeren, seien Frostschäden wahrscheinlich.

Durch den Schnee und überfrierende Nässe könne es auch vereinzelt zu glatten Straßen kommen. Besonders am Morgen solle man daher vorsichtig fahren, teilte ein Sprecher des DWD mit. dpa