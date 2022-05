Scholz spricht beim Katholikentag über „unsichere Zeiten“

Bundeskanzler Olaf Scholz auf dem Weltwirtschaftsforum. © Markus Schreiber/AP/dpa

Am Donnerstag trat Bundeskanzler Olaf Scholz noch in Davos auf, am Freitag ist er beim Katholikentag in Stuttgart. Sein Thema: „Deutschlands Politik in unsicheren Zeiten“.

Stuttgart - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist am Freitag (11.00 Uhr) prominenter Gast des Katholikentags in Stuttgart. Er nimmt an der Veranstaltung „Deutschlands Politik in unsicheren Zeiten“ teil. Dabei dürfte es unter anderem um die Folgen des Kriegs in der Ukraine gehen. Im Anschluss findet eine zentrale Friedenskundgebung unter dem Motto „Solidarität mit den Menschen in der Ukraine“ statt.

„Wir freuen uns, dass der Bundeskanzler kommt und mit uns über den gesellschaftlichen Zusammenhalt diskutiert“, sagte die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Irme Stetter-Karp. Am Donnerstag hatte Scholz beim Weltwirtschaftsforum in Davos für neue Formen der internationalen Zusammenarbeit geworben. Er warnte davor, angesichts der verschiedenen globalen Krisen das Heil wieder in der Abschottung zu suchen.

Der Katholikentag mit 1500 Veranstaltungen findet erstmals seit vier Jahren wieder in Präsenz statt. Bis Sonntag kommen schätzungsweise 25 000 Gläubige in der baden-württembergischen Landeshauptstadt zusammen. dpa