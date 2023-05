Schulbus rammt Auto: Sechs Kinder und eine Frau verletzt

Ein demolierter Schulbus steht nach einer Kollision mit einem Auto auf der Landstraße 283 bei Bad Saulgau auf der Straße. © Thomas Warnack/dpa

Bei einem Auffahrunfall zwischen einem Schulbus und einem Auto in Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen) sind sechs Kinder und eine Autofahrerin leicht verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen wollte die 38-Jährige am Freitag nach links von der Landstraße auf einen Wanderparkplatz abbiegen, wie ein Polizeisprecher sagte. Der 67-jährige Busfahrer habe dies zu spät gemerkt und sei dem Auto aufgefahren, wodurch das Auto durch die Wucht 80 Meter nach vorne geschleudert wurde und dort am rechten Fahrbahnrand zum Stehen kam.

Bad Saulgau - Der Busfahrer, die meisten Passagiere und ein Kind, das sich im Wagen der 38-Jährigen befand, blieben unverletzt. Die sieben Verletzten wurden teils in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Im Bus waren den Angaben nach 54 Schulkinder. Sie wurden vor Ort seelsorgerisch betreut und ein Großteil wurde von den Eltern abgeholt. Die anderen wurden mit einem Ersatzbus abgeholt. Ein Rettungshubschrauber wurde an die Unfallstelle angefordert, kam aber nicht zum Einsatz. Nach vorläufigen Schätzungen entstand ein Schaden von 35 000 Euro. dpa