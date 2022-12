„Hast du was verstanden?“: Schwäbische Durchsage verwirrt Nicht-Schwaben - mit Video

Von: Niklas Noack

Eine Bahnansage in einem baden-württembergischen Regionalzug hat für Verwirrung gesorgt. Hättet Ihr die deutsche Durchsage verstanden?

Stuttgart - „Mir schwätza hald schwäbisch!“ Das muss den Menschen bewusst sein, wenn sie sich mal ins Schwabenland verirren sollten. Da können die Schwaben - auf eine ganz liebevolle Art und Weise - schon mal stur sein, wie Fahrgäste, vermutlich der Schwäbischen Alb Bahn, jetzt erleben durften, berichtet BW24.

Wie in einem TikTok-Video zu sehen ist, lauschten die Mitfahrer, die durch Baden-Württemberg reisten, gebannt der aufgenommenen Durchsage eines Regionalzugs. Zunächst hieß es auf Englisch: „If you would like the train to stop at the next station, please press the button now“ (dt.: Wenn Sie möchten, dass der Zug an der nächsten Station hält, drücken Sie bitte jetzt den Knopf). Im Anschluss folgte eine französische Version.

In Bahnen der Schwäbischen Alb Bahn wird noch schwäbisch „geschwätzt“. © Arnulf Hettrich/Imago

Schwäbische Alb Bahn fordert Reisende mit Dialekt-Durchsage heraus

Wer danach noch auf eine hochdeutsche Ansage hoffte, der wurde aber enttäuscht. Denn aus der Lautsprecheranlage hieß es jetzt in einem freundlichen Ton: „Wenn do oiner ausschdeiga will, na sotter uff oin von dene Knöpf an de Gepäckablage drugge. Und zwoar... jetzt.“

Nichts verstanden? Damit seid Ihr nicht alleine. Ein TikTok-User, der offenbar aus Mexiko stammt, schrieb: „Ich lerne seit zwei Jahren Französisch, und mein ganzes Leben lang Deutsch. Vom Schwäbischen habe ich kein Wort verstanden.“ Eine andere kommentierte ähnlich: „Ich habe sowohl das Englische, als auch das Französische besser verstanden, als das Letzte.“

„Hättet Ihr das in einem Regionalzug erwartet?“

Manch einer war mit der Ansage sogar komplett überfordert. So schrieb einer: „Ich dachte, dass das letzte auch eine Fremdsprache ist.“

„Hättet Ihr das in einem Regionalzug erwartet?“, fragte derjenige, der das Video bei TikTok postete. Für die Fahrgäste, die das Schwäbische nicht verstanden haben, bleibt jedenfalls zu hoffen, dass sie wenigstens entweder Englisch oder Französisch können.

Denn die schwäbische Sprache hat eben ihre Tücken, was allerdings nicht bedeutet, dass es kein schöner Dialekt ist. BW24 hat einst zusammengefasst, welche 25 schwäbischen Wörter zu schön zum Aussterben sind.