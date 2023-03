„Besser als das Original“: Schwäbische Version von „Layla“ begeistert das Netz

Von: Niklas Noack

Dieser Mann feiert die schwäbische Spezialität Spätzle in seiner „Layla“-Alternative auf TikTok gebührend. © donau3fm/TikTok

Eine Alternative für „Layla“ gefällig? Diese bietet „donau3fm“ mit dem Song „Spätzle, gelber, geiler.“ Das Video machte bei TikTok die Runde.

Stuttgart - Am Ballermann-Hit „Layla“ scheiden sich die Geister. Mancherorts, wie auf dem Oktoberfest, wurde der Mitgröl-Song wegen seiner sexistischen Zeilen teils nicht gespielt – oder zensiert. Woanders, wie auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart, lief er quasi in Dauerschleife.

Schwäbische „Layla“-Version: „Spätzle sind schöner, geiler“

Dort steht ja ab dem 22. April auch wieder das Stuttgarter Frühlingsfest an. Sollten die Musiker dann auf das frauenfeindliche Lied verzichten wollen, gäbe es inzwischen eine aussichtsreiche Alternative. Denn auf TikTok macht schon länger das Lied „Layla in der Schwaben-Version“ die Runde.

Eine Interpretation von „donau3fm“, in der es eben nicht um Layla, sondern um Spätzle geht, die „gelber, geiler“ sind. „Was wir Schwaben schon immer wussten, werden die ‚Neigschmeckten‘ jetzt dank diesem Song auch lernen: Spätzle sind schöner, geiler!“, heißt es in der Beschreibung.

„Ich hab nen Hobel. Und brauch nur Wasser, Mehl und Eier“

Im Video ist dann schließlich ein Mann mit Sonnenbrille zu sehen, der das gehobelte Teigwunder gebührend abfeiert. Er singt: „Ich hab nen Hobel. Und brauch nur Wasser, Mehl und Eier. Dann mach ich Spätzle schöner, geiler.“ Das Filmchen geht etwas über eine Minute, was dem ein oder anderen sogar zu kurz ist. „Bitte die volle Version auf Spotify“, forderte zum Beispiel ein TikTok-User. „Besser als das Original!“, schrieb eine Nutzerin.

Eine Sache war aber vielen ein Dorn im Auge. Nämlich die Sprache. „Wenn er jetzt no schwäbisch gsunge hätt wärs bruddal un i dät‘s feiern“, schrieb jemand. Denn: „Wir können halt alles... außer Hochdeutsch“, so eine Meinung. Wiederum andere würden gerne noch weitere Versionen hören, wie eine badische oder eine sächsische.

Neben „Layla“ sorgte mit „Olivia“ ein weiterer Song für Ärger. Dabei geht es eben um Olivia, die zu Hause schüchtern und hier „niemals nüchtern“ sei. Laut Text kenne sie der ganze Laden „vom Kopf bis zu den Waden“ und „jeder kann dich haben, man muss dich einfach fragen“.