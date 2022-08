Schwerer Unfall auf B28: Autonomes Testfahrzeug gerät auf Gegenspur – ein Toter, neun Schwerverletzte

Von: Astrid Theil

Rettungskräfte stehen am Unfallort auf der B28 vor den zerstörten Fahrzeugen. © Simon Adomat/VMD-Images/dpa

In Baden-Württemberg kommt es auf der B28 zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein autonom fahrender Testwagen gerät auf die Gegenspur – ein Mann stirbt.

Römerstein – Auf der B28 in Baden-Württemberg kam es am Montagnachmittag (15. August) zu einem schweren Unfall mit einem Toten und neun Schwerverletzten. An dem Unfall war ein autonomes E-Testfahrzeug direkt beteiligt. Ob das Fahrzeug von seinem 43 Jahre alten Fahrer gelenkt wurde oder nicht, sei noch unbekannt und werde aktuell untersucht. Dies teilte ein Sprecher der Polizei am Dienstag (16. August) mit. Die Unfallursache ist den Angaben nach weiter unklar.

Der 43-jährige Fahrer des autonom fahrenden E-Testfahrzeugs war am Montagnachmittag bei Römerstein (Kreis Reutlingen) unterwegs. In einer Kurve kam das Auto aus bislang unklaren Gründen auf die Gegenfahrbahn und streifte dort ein entgegenkommendes Auto. Dieses geriet in der Folge auf die Gegenfahrspur und stieß frontal mit einem Auto eines 32-Jährigen zusammen. Das Auto des Mannes kam von der Fahrbahn ab und begann sofort zu brennen.

Schwerer Unfall auf B28: Autonom fahrendes Testfahrzeug gerät auf Gegenspur – ein Mann stirbt

Im weiteren Verlauf stieß der E-Testwagen zudem frontal in ein weiteres Auto. Der 32 Jahre alte Fahrer dieses Wagens erlitt dabei tödliche Verletzungen. Im Auto des 43-jährigen Fahrers des autonom fahrenden Autos befanden sich laut Polizei noch zwei Männer im Alter von 31 und 47 Jahren, sowie eine 42-Jährige und ein eineinhalb Jahre altes Kind. Sie wurden wie die Fahrer und Beifahrer der anderen im Unfall verwickelten Fahrzeuge schwer verletzt. Alle Unfallbeteiligten wurden in Krankenhäuser gebracht.

Die Verkehrspolizei Tübingen hat zusammen mit einem Sachverständigen Ermittlungen aufgenommen. Der Rettungsdienst war unter anderen mit vier Rettungshubschraubern und zehn Rettungswagen vor Ort. Zudem rückten 80 Feuerwehrleute mit 15 Einsatzfahrzeugen aus. Die Bundesstraße 28 war infolge des Unfalls für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Polizei schätzt den Schaden an den beteiligten Fahrzeugen auf rund 180.000 Euro. (at/dpa)