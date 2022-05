Schwerverletzter Polizist und angespuckte Schaffnerin: Schwarzfahrer rastet vor Gericht aus

Symbolfoto

Verhandelt werden sollte eine Schwarzfahrt. Im Gerichtssaal werden dann Videoaufnahmen von Polizeikameras gezeigt. Sie rücken den Angeklagten in ein völlig anderes Licht. Mehr dazu lesen Sie hier:

Peter M. steigt am 21. Juli des vergangenen Jahres in einen Zug nach Aalen (Ostalbkreis). Ein Ticket hat der 34-Jährige nicht. Wegen Erschleichens von Leistungen hat ihn die Staatsanwaltschaft angezeigt. Doch hier geht es nicht um eine Schwarzfahrt. Am Ende stehen um 21.30 Uhr an diesem Mittwochabend im Juli des vergangenen Jahres sechs Polizisten auf Gleis 3 am Aalener Bahnhof. Es gibt eine angespuckte Schaffnerin, einen wochenlang dienstunfähigen Polizisten und einen wie am Spieß schreienden Peter M. Das alles wird von einer Bodycam eines Beamten aufgezeichnet – und beim Ansehen der Aufnahmen während des Prozesses, der derzeit läuft, verliert der Angeklagte die Fassung. Die ganze Geschichte lesen Sie bei der Schwäbischen Post. *

