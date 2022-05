Sechsfacher Nachwuchs am Affenberg Salem

Ein wenige Tage altes Berberaffen-Baby sitzt im Affenberg zwischen zwei weiblichen Berberaffen. © Felix Kästle/dpa/Archivbild

Die Störche haben vorgelegt, die Berberaffen ziehen nach: Am Affenberg im Salem gibt es wieder Nachwuchs. Größer wird die Zahl der Tiere durch den Zuwachs auf Dauer trotzdem nicht.

Salem - Wer dieser Tage den Affenberg in Salem besucht, hat gute Chancen, einen Blick auf Nachwuchs zu erhaschen. Sechs Affenbabys seien in den vergangenen Wochen dort geboren worden, sagte eine Sprecherin des Tierparks im Bodenseekreis. Jeden Tag könne es weitere Geburten geben. Die Berberaffen-Babys seien dann gut an ihrem schwarzen Fell erkennbar und würden von den Müttern auch in der Nähe der Besucherwege umhergetragen.

Pro Jahr werden am Affenberg laut der Sprecherin etwa 5 bis 15 Affenbabys geboren. Der Tierpark verfüge aber über eine „Geburtenkontrolle“. Daher bleibe die Zahl der jährlichen Geburten in etwa konstant, sagte die Sprecherin. Auch die Gesamtzahl der Berberaffen im Tierpark liege gleichbleibend bei rund 200. Geburten und Sterbefälle glichen sich in etwa aus.

Am Affenberg Salem leben die Berberaffen in einem rund 20 Hektar großen bewaldeten Freigehege. Zudem lebt nach Angaben des Tierparks die größte freifliegende Storchenkolonie in Süddeutschland auf dem Gelände. Auch dort hatte es zuletzt Nachwuchs gegeben. dpa