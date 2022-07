Suchhunde, Polizeihubschrauber, Taucher: Polizei sucht mit Großaufgebot nach vermisstem Festival-Besucher

Von: Anna Lorenz

Ein Festival-Besuch in Pfullendorf endet in einer Großsuchaktion: Von einem vermissten 28-Jährigen fehlt bislang jede Spur.

Pfullendorf – Mit Bekannten besuchte ein 28 Jahre alter Mann am Freitag, 29. Juli 2022, das Seepark-Festival „Summerty“ im baden-württembergischen Pfullendorf, seit dem frühen Samstagmorgen war er verschwunden. Mittags wurde er dann als vermisst gemeldet. Die Suche läuft auf Hochtouren.

Polizei sucht vermissten Mann in Pfullendorf: Seit Samstagnacht spurlos verschwunden ?

Mit einer Großsuchaktion versuchen Polizei und Einsatzkräfte, den 28-Jährigen ausfindig zu machen. Wie die Polizei am Abend des Sonntags mitteilte, sei der Festival-Besucher Samstagnacht stark betrunken gewesen und habe sich dann etwa um 1:30 Uhr von seinen Begleitern in Pfullendorf (Landkreis Sigmaringen) getrennt. Der letzte Kontakt bestand 45 Minuten später via Telefon, seither gibt es keine Hinweise mehr auf den Verbleib des Mannes..

Infolge der Vermisstenanzeige begann laut Polizei eine umfangreiche Suche am Seepark Pfullendorf. Suchhunde, ein Polizeihubschrauber, zahlreiche nichtpolizeiliche Einsatzkräfte und Polizeitaucher des Polizeipräsidiums versuchen seither, den Mann zu finden.

Vermisster Besucher des „Summerty“-Festivals: So sieht der 28-jährige Mann aus

Nach einem alkoholreichen Abend auf dem Seepark-Festival „Summerty“ in Pfullendorf wird ein 28 Jahre alter Mann vermisst. (Symbolbild) © IMAGO / Eibner

Wie das Polizeipräsidium Ravensburg mitteilt, ist der Gesuchte etwa 170 cm groß und sehr schlank. Vor seinem Verschwinden war er bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt mit aufgedrucktem Aldi-Logo und dem abgewandelten Text „Alki“. Weiterhin trug er eine kurze Bluejeans und dunkelgrüne Gummistiefel. Er ist Brillenträger und aufgrund starker Sehschwäche zur Orientierung auf diese angewiesen. Die Polizei bittet Personen, die den Vermissten seit Samstagvormittag gesehen haben oder Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben können, sich unter Tel. 07552/20160 beim Polizeiposten Pfullendorf zu melden. (askl)