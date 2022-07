Tote Frau (64) in Kofferraum entdeckt: Sie wollte im Drogeriemarkt einkaufen - Spur führt zu Facebook-Gruppe

Von: Jennifer Lanzinger

Ein Absperrband der Polizei. (Symbolbild) © Daniel Vogl/dpa/Symbolbild

Nach dem Fund einer Leiche in Sinsheim in Baden-Württemberg herrscht auch Tage später Unklarheit. Wer tötete die 64-Jährige? Eine Spur führt nun offenbar in eine Facebook-Gruppe.

Sinsheim - Nach dem Fund einer Leiche in einem Auto in Sinsheim herrscht noch immer Unklarheit, einen konkreten Tatverdacht gibt es offenbar nicht. Weiterhin unklar bleibt, wer die 64-Jährige zunächst getötet und in ihrem Auto in einem Gewerbegebiet zurückgelassen hat. Ein Polizeisprecher veröffentlichte am Montag neue Details.

Sinsheim/Baden-Württemberg: Tote Frau (64) in Kofferraum entdeckt - Sie wollte im Drogeriemarkt einkaufen

Die 64-Jährige war am Abend des 23. Juni tot in ihrem Auto in einem Gewerbegebiet in Sinsheim in Baden-Württemberg entdeckt worden. Eine anschließende Obduktion rückte schnell ein Verbrechen in den Fokus der Ermittlungen. Einen konkreten Tatverdacht haben Ermittler aktuell jedoch offenbar nicht. Dank einer Unmenge an Befragungen konkretisiere sich aber nach und nach das Gesamtbild vom Alltag und der Lebensführung der 64-Jährigen aus Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis), sagte ein Polizeisprecher am Montag in Mannheim.

Sinsheim: Opfer hatte sich offenbar zuvor in Facebook-Gruppe angemeldet

Die Bild am Sonntag hatte erst am Wochenende über neue Details berichtet. Demnach soll sich die 64-Jährige vor ihrem Tod in einer Erotik-Facebook-Gruppe angemeldet haben. Der Polizeisprecher bestätigte nach dpa-Angaben, dass unter anderem auch in diese Richtung ermittelt werde. Wie die Bild weiter berichtet, soll die 64-Jährige am Tag ihres Todes zunächst vorgehabt haben, in einem Drogeriemarkt Einkäufe zu erledigen. Dies habe sie zuvor gegenüber ihres Mannes geäußert. Als die Frau von ihrem Einkauf nicht zurückkehrte, alarmierte ihr Mann laut dem Blatt die Polizei.

Entdeckt wurde die Leiche der 64-Jährigen dann noch am Abend im Kofferraum ihres Wagens, laut Bild abgestellt am Bundesliga-Stadion der TSG Hoffenheim.

