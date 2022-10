Sportchef Schröder: Trainer Kramer derzeit „ein armer Hund“

Sportdirektor Rouven Schröder. © Tim Rehbein/dpa/Archivbild

Schalkes Sportchef Rouven Schröder hat nach dem desolaten Auftritt im DFB-Pokal bei der TSG 1899 Hoffenheim klare Aussagen zur sportlichen Zukunft von Trainer Frank Kramer vermieden. „Über Personalien möchte ich gar nicht reden“, sagte Schröder im Anschluss an das 1:5 am Dienstagabend in der zweiten Pokalrunde in Sinsheim. „Frank Kramer ist ein armer Hund.

Sinsheim - Wer möchte mit ihm tauschen im Augenblick.“ Im Hotel würden sich beide nun „die Meinung sagen“.

Kramer äußerte, er fühle sich nicht im Stich gelassen. „Das ist dann immer die Frage. Ich bin Teil der Mannschaft. Ich unterstelle jetzt einfach mal, dass die Spieler aus welchem Grund auch immer überrollt worden sind. Das Allerwichtigste ist der FC Schalke 04“, sagte Kramer im Anschluss an das 1:5 am Dienstagabend in der zweiten Pokalrunde in Sinsheim. „Es war unbestritten die schlechteste Saisonleistung, schlechter geht's ja auch nicht.“

Unmittelbar nach der fünften Pflichtspielniederlage in Serie war unklar, ob Kramer am Sonntag im Spiel bei Hertha BSC noch auf der Bank der Königsblauen sitzen wird. Auf die Frage, ob er an eine Chance glaube, gegen die Berliner dabei zu sein, antwortete Kramer: „Da gab's zu Überraschung aller noch keinen Austausch.“ dpa