Staatsgalerie stellt „Triadisches Ballett“ in Mittelpunkt

Blick auf einen Teil des „Triadischen Balletts“ aus dem Jahr 1922. © Oliver Kröning/Staatsgalerie Stuttgart/dpa/Archivbild

Er gilt als einer der bekanntesten unbekannten Künstler: Die Staatsgalerie Stuttgart widmet Oskar Schlemmer eine weitere größere Ausstellung und stellt die Figuren in den Mittelpunkt, die ihn auch auf der Bühne berühmt gemacht haben.

Stuttgart - Mit ausladenden Kostümen hat Oskar Schlemmer Balletttänzer in Szene gesetzt und den Blick des Betrachters auf einzelne Körperteile gerichtet: Er arbeitete in Bildern, Kostümen, Skulpturen und grafischen Arbeiten vor allem mit Formen. Unter dem Titel „Moved by Schlemmer. 100 Jahre Triadisches Ballett“ zeigt die Stuttgarter Staatsgalerie von diesem Sonntag an unter anderem die titelgebenden, aus den 1920er-Jahren erhalten gebliebenen Original-Figurinen des Künstlers. Sie sollen in Installationen von drei zeitgenössischen Künstlerinnen gezeigt werden.

Das Ballett von Oskar Schlemmer (1888-1943) gilt wegweisend für die Tanzkunst. Denn mit dem klassischen Tutu-Ballett hat sein Avantgardetanz nicht viel zu tun. Starre Kostüme zwingen zu marionettenhaften Bewegungen, Tanz wird zur geometrisch-mathematischen Angelegenheit. Beim „Triadischen“ (griechisch für „Dreiklang“) tanzen eine Tänzerin und zwei Tänzer in insgesamt 18 farbigen, metallischen Kostümen aus ungewöhnlichen Materialien wie Stahlblech, Sperrholz oder Draht und mit Namen wie „Rundrock“, „Spirale“ oder „Goldkugel“.

„Die Ausstellung geht der Frage nach, welche Relevanz Schlemmers Werk für die Gegenwartskunst hat“, teilte die Staatsgalerie vorab mit. Es werde auch ein Blick geworfen auf die Rezeptionsgeschichte der sogenannten Figurinen und auf den Einfluss des Balletts auf die heutige Musik und Mode.

Der gebürtige Stuttgarter Schlemmer gilt als einer der vielseitigsten Künstler des 20. Jahrhunderts. Er arbeitete nicht nur als Maler und Bildhauer, sondern auch als Bühnengestalter. In seinen Werken thematisiert er - wie auch im „Triadischen Ballett“ - vor allem die Stellung der menschlichen Figur im Raum. 1922 im Württembergischen Landestheater in Stuttgart uraufgeführt, schwankte das Publikum damals zwischen Entsetzen und Euphorie. Zahlreiche von Schlemmers Originalen sind seit den 1970er-Jahren im Besitz der Staatsgalerie. dpa