Statistik: Zahl der E-Autos im Südwesten steigt weiter an

Ein Elektroauto auf grünem Grund markiert einen Parkplatz für Elektrofahrzeuge. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Die Zahl der Elektroautos im Südwesten wächst weiter. Zum Stichtag 1. Januar 2023 waren im Land 165.383 Fahrzeuge mit Elektroantrieb gemeldet, wie aus Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) hervorgeht. Das waren rund 56 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes vom Donnerstag lag die Zahl zum 1. Januar 2022 bei 105.

Stuttgart - 964, nochmals ein Jahr zuvor bei 54.250. Zum Vergleich: Anfang 2022 waren demnach insgesamt gut 6,8 Millionen Autos im Land zugelassen.

Die Zahl der Neuzulassungen stieg den Angaben nach ebenfalls erneut an. 2022 wurden in Baden-Württemberg 71 328 E-Autos neu zugelassen - 21 Prozent mehr als im Vorjahr. Absolut gab es mit 8397 Fahrzeuge in Stuttgart die meisten E-Autos. Die höchste Elektroauto-Dichte wies zum 1. Januar 2022 hingegen der Kreis Böblingen vor. Hier kamen 17 Fahrzeuge mit E-Antrieb auf je 1000 Einwohnerinnen und Einwohner. dpa