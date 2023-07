Steinmeier kommt trotz Macrons Absage nach Ludwigsburg

Bundespräsident

Trotz der Verschiebung des Staatsbesuchs von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Montag in Ludwigsburg empfangen. Das Staatsoberhaupt werde am Vormittag (10.00 Uhr) an den Feierlichkeiten zum 75-jährigen Bestehen des Deutsch-Französischen Institutes (dfi) teilnehmen und ein Grußwort sprechen, sagte Institutsleiter Frank Baasner der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag.

Ludwigsburg/Berlin - Macron werde von Laurence Boone, der französischen Staatssekretärin für europäische Angelegenheiten, vertreten. Steinmeier wird ohne seine Frau Elke Büdenbender in Ludwigsburg erwartet, wie Baasner weiter sagte.

Macron hatte seinen Staatsbesuch am Samstag wegen der anhaltenden Krawalle in Frankreich verschoben. Eigentlich sollte er am Montag in Begleitung seiner Frau Brigitte mit militärischen Ehren von Steinmeier und Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann im Ludwigsburger Schlosshof empfangen werden. Vorgesehen war auch die Teilnahme an den dfi-Feierlichkeiten.

Bereits am Sonntagabend wollte Macron in Marbach am Neckar das Literaturmuseum besuchen. Weitere Stationen des Besuchs wären am Montag Berlin und am Dienstag Dresden gewesen. dpa