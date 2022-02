Nach Stiko-Empfehlung – bald zweite Booster-Impfung in Baden-Württemberg

Experten sind sich einig: Nur die Impfung kann Omikron seinen Schrecken nehmen. © Nicolas Armer/dpa

Die neue Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) soll in Baden-Württemberg umgesetzt werden. Und auch zu Novavax gibt es eine Entscheidung.

Im Zuge der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante in Deutschland empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) die zweite Auffrischungsimpfung – vorerst allerdings bloß für bestimmte Personengruppen. Dazu gehören Menschen ab 70 Jahren, Bewohner von Pflegeeinrichtungen, Menschen mit einer Immunschwäche (ab fünf Jahren) sowie Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen. In Baden-Württemberg sollen diese Personen bald ein Impfangebot bekommen.

Berichten von HEIDELBERG24* zufolge laufen in Baden-Württemberg schon die Vorbereitungen für die zweite Boosterimpfung* in Impfstützpunkten und Arztpraxen auf Hochtouren. Sozialminister Manne Lucha bekräftigt, dass man noch auf eine offizielle STIKO-Empfehlung warte, an der formalen Umsetzung aber schon arbeite. Zudem soll der neue Impfstoff von Novavax schon bald auch in Baden-Württemberg verimpft werden. *HEIDELBERG24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.