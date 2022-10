Strobl wirft Ampel-Regierung Zögern und Zaudern vor

Der Landesvorsitzende der CDU Baden-Württemberg Thomas Strobl spricht während des Landesparteitags. © Silas Stein/dpa

CDU-Landeschef Thomas Strobl hat der Ampel-Regierung Untätigkeit im Umgang mit der Energiekrise vorgeworfen. Die Bundesregierung müsse „aus dem Quark kommen“ und kleine und mittlere Unternehmen endlich unterstützen, sagte Strobl am Samstag auf dem CDU-Landesparteitag in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis).

Villingen-Schwenningen - Strobl nannte die Regierung eine „Chaostruppe in Berlin“, die zögere und zaudere. Kanzler Olaf Scholz (SPD) schaffe es nicht einmal, eine Einheit mit den Ländern beim Entlastungspaket des Bundes herzustellen. „Die Ampel-Koalition lässt die Länder und Kommunen im Stich. Das ist nicht unser Weg.“ Nicht nur der Uniper-Konzern brauche einen Schutzschirm, sondern auch kommunale Krankenhäuser und Stadtwerke.

Der ideologische Kampf in der Ampel gegen den Weiterbetrieb der Atomkraftwerke sei „weder sinnvoll noch pragmatisch“, kritisierte Strobl zudem. Er sprach sich gegen eine Abschaltung aller drei noch laufenden Kernkraftwerke in Deutschland aus - auch das im Emsland müsse über die nächsten beiden Winter weiter am Netz bleiben. dpa