Stromkabel halten Hitze nicht stand: Stromausfall

Rund 10 000 Menschen sind in Baden-Baden stundenlang ohne Strom. Auch die Merkur-Bergbahn fährt nicht und das Internet ist stellenweise lahmgelegt. Schuld ist offenbar - die Hitze.

Baden-Baden - Die Hitze hat in Baden-Baden Ummantelungen von Stromkabeln zum Schmelzen gebracht und in der Nacht zu Mittwoch zu einem großflächigen Stromausfall geführt. Das teilten die Stadtwerke auf Anfrage mit; zuvor hatte dies der SWR berichtet. Rund 10 000 Menschen sind betroffen, auch der Notruf sowie Ampelanlagen fielen aus. Im gesamten Stadtgebiet sei darüber hinaus das Internet gestört, wie es auf der Website der Stadtwerke hieß. Auch die Merkur-Bergbahn sei bis auf Weiteres außer Betrieb.

Die massive Störung hatte kurz vor Mitternacht begonnen. Die Stromversorgung in der Innenstadt östlich des Hindenburgplatzes bis Geroldsau und Oberbeuern sei inzwischen jedoch in weiten Teilen wiederhergestellt, teilte die Stadt mit. Man arbeite mit Hochdruck daran, die Störung vollständig zu beheben, sagte die Sprecherin der Stadtwerke. Frühestens am Nachmittag könnte es soweit sein. Zunächst hatte es von Seiten der Stadtwerke geheißen, die Stromversorgung schon am Vormittag wieder komplett herstellen zu können.

„Wichtig ist, dass alle Geräte, die derzeit nicht dringend benötigt werden, vom Strom genommen werden“, hatte am Morgen ein Stadtsprecher gesagt. Außerdem habe die Stadt an sieben Standorten mithilfe der Feuerwehr Anlaufstellen eingerichtet. Fünf Fahrzeuge sollen in den betreffenden Stadtteilen Lautsprecherdurchsagen machen. dpa