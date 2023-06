Struff verpasst ersten Tennis-Titel in Stuttgart knapp

Jan-Lennard Struff reagiert. © Marijan Murat/dpa

Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat in Stuttgart seinen ersten Titel auf der ATP-Tour knapp verpasst. Der 33 Jahre alte Sauerländer verlor am Sonntag das Endspiel des Rasenturniers gegen den an Nummer drei gesetzten Frances Tiafoe aus den USA mit 6:4, 6:7 (1:7), 6:7 (8:10). Damit wartet Struff trotz eines Matchballs auch nach seiner dritten Final-Teilnahme auf seine Titel-Premiere.

Stuttgart - Vor sechs Wochen hatte der Davis-Cup-Spieler das Endspiel des Masters-1000-Finales in Madrid verloren, vor zwei Jahren stand er zudem in München im Endspiel.

Zwei Wochen vor dem Wimbledon-Auftakt am 3. Juli ist Struff dennoch in Topform. In der Weltrangliste rückt der Warsteiner am Montag von Platz 24 auf Rang 21 vor. Mit seiner nächsten persönlichen Bestmarke ist Struff vor Olympiasieger Alexander Zverev erneut die deutsche Nummer eins. In der neuen Woche will Struff den Schwung mit ins westfälische Halle nehmen, dort bestreitet auch Zverev sein erstes diesjähriges Rasenevent. dpa