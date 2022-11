Bauingenieur bestätigt: Einige Züge auf S21-Strecke fahren Flughafen erst ab 2027 an – „der größte Witz“

Von: Julia Hawener

Die Bauarbeiten im Bereich des Stuttgarter Flughafens für das Großprojekt Stuttgart 21 schreiten voran und sollen 2025 beendet sein. Zumindest zum Teil. (Archivbild) © dpa/Marijan Murat

Das baden-württembergische Großprojekt Stuttgart 21 soll 2025 fertig sein. Aber nur teilweise, denn der komplette Betrieb des Flughafenbahnhofs folgt erst zwei Jahre später.

Stuttgart – Immer wieder hagelte es in den vergangenen Jahren Kritik am Großprojekt Stuttgart 21. Nicht zuletzt, weil die Fertigstellung des neuen Tiefbahnhofs in Stuttgart nicht nur einmal verschoben wurde und auch die Kosten in diesem Jahr noch einmal angestiegen sind. Mehr als neun Milliarden Euro kostet der Bau damit nach aktuellen Annahmen insgesamt – doppelt so viel wie zu Beginn veranschlagt. Im Sommer sorgte das Foto einer abgesackten S-Bahn-Strecke über der Baustelle des Bahnprojekts für Aufregung.

Doch zuletzt gab es Positives zu berichten: Die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm, die die Fahrtzeit zwischen Stuttgart und Ulm verkürzt, soll am 11. Dezember in Betrieb gehen. Damit ist ein Teil des baden-württembergischen Bahnprojekts abgeschlossen. Der Rest soll im Dezember 2025 fertig sein. Zumindest teilweise. Denn wie die Stuttgarter Zeitung (StZ) berichtet, wurden die Pläne für den Tunnelbau im Bereich des Flughafens jüngst geändert - und das hat Zeit gekostet.

Stuttgart-21-Bauingenieur: „2027 können wir den Flughafenbahnhof komplett in Betrieb nehmen“

Wie BW24 berichtet, soll neben der Schnellbahnstrecke Wendlingen-Ulm im Zuge des Bahnprojekts auch ein neuer Hauptbahnhof gebaut sowie der Flughafen und zudem die Messe an den Regional- und Fernverkehr angebunden werden. Die neuen Strecken dafür verlaufen überwiegend unterirdisch, weshalb zunächst Tunnel gegraben werden müssen. Hier gab es zuletzt einen großen Fortschritt: Nach neun Jahren sind die 51 Kilometer Tunnel im Stuttgarter Talkessel fertiggestellt worden. Doch die Bahndirektverbindungen zum Manfred Rommel Airport aus zahlreichen Städten außerhalb der Region werden 2025 nicht vollständig fertig sein, bestätigte der zuständige Bauingenieur Robert Berghorn gegenüber der StZ.

Konkret bedeutet das: Fahrgäste aus Richtung Stuttgart können den Flughafenbahnhof dann zwar direkt erreichen; Züge aus Ulm, Tübingen und Reutlingen rauschen aber erstmal vorbei. „2027 können wir den Flughafenbahnhof dann komplett in Betrieb nehmen“, sagte Berghorn. Grund für die schrittweise Inbetriebnahme ist laut der StZ, dass nun Tunnelabzweigungen gebaut werden müssen, über die später die Gäubahn den Flughafen sowie die Messe anfahren soll. Diese Tätigkeit kommt neben dem schon lange geplanten Bau der Strecke entlang der Autobahn und zum Flughafen zusätzlich auf die Mineure zu.

„Wann wird das Teil fertig? 2045?“: Social-Media-Nutzer genervt von Stuttgart 21

In den Kommentaren auf Facebook ist man trotz des Fortschritts in den Tunneln nicht sehr zuversichtlich, dass Stuttgart 21 so wie geplant 2025 – beziehungsweise dann komplett 2027 – an den Start gehen kann: „Ich will Stuttgart 21 noch erleben, bevor ich in die Rente gehe oder sterbe“, schreibt etwa ein User. „Wann wird das Teil fertig? 2045?“, kommentiert ein anderer, während eine Frau Vergleiche zu einem weiteren umstrittenen Bauprojekt zieht: „Die Bauzeit erinnert mich an einen Flughafen in Berlin.“ Andere Nutzer auf der Social-Media-Plattform halten Stuttgart 21 für eine Geldverschwendung. „Ein weiteres Milliarden-Grab für den deutschen Steuerzahler“, kommentiert ein Mann und eine andere Userin stimmt zu: „Stuttgart 21 ist immer noch der größte Witz.“