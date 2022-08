Dreijährige wird in Stuttgarter S-Bahn von Hunden attackiert - Besitzerin greift nicht ein

Von: Nadja Pohr

Die Hunde sprangen auf das Mädchen und attackierten es. Dabei wurde die Kleine in die Wange knapp unter dem Auge gebissen. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Ein dreijähriges Mädchen fällt in der S-Bahn hin und wird von zwei Hunden attackiert. Die Besitzerin greift jedoch nicht ein, sondern reagiert aggressiv und verschwindet. Das Netz ist schockiert.

Stuttgart - Wenn Hunde uns mit ihrem Dackelblick ansehen, wissen sie genau, was sie tun - das haben Forscher herausgefunden, die die Gesichtsausdrücke der Vierbeiner untersucht haben. Die Tiere können jedoch oft noch so süß aussehen und dennoch gefährlich werden. Nicht selten greifen Hunde daher auch Menschen an und beißen sie. Was in ihnen vorgeht, lässt sich also nicht immer bestimmen. In Stuttgart kam es in einer S-Bahn nun zu einem solch plötzlichen Angriff, bei dem ein dreijähriges Mädchen verletzt wurde, wie BW24 berichtet.

Hund attackiert Dreijährige in S-Bahn - Besitzerin greift nicht ein

Gemeinsam mit ihrer Mutter und den zwei Geschwistern war das dreijährige Mädchen in der S-Bahn Richtung Herrenberg unterwegs. Gegenüber der Familie saß eine Frau mit zwei kleinen Hunden. Als das Kind im Zug plötzlich hinfiel, ereignete sich der schreckliche Vorfall: Beide Hunde sprangen auf das Mädchen und attackierten es. Dabei wurde die Kleine laut Polizeimeldung in die Wange knapp unter dem Auge gebissen.

Die Besitzerin der Hunde zeigte allerdings keine Absichten, ihre Tiere von dem Mädchen wegzuziehen. Im Gegenteil: Statt einzugreifen, sei sie aggressiv geworden und hätte die S-Bahn an der Haltestelle Böblingen verlassen. Offenbar stieg sie jedoch dort nur in einen anderen Wagen wieder ein. Die Dreijährige wurde zu einem Arzt gebracht. Neben Bisswunden zog sie sich auch Prellungen zu. Die Polizei in Stuttgart sucht nun nach der Hundehalterin, die circa 60 Jahre alt gewesen sein soll.

„Unfassbar“: Netz schockiert von Hunde-Attacke auf Dreijährige und fordert Maulkorb-Pflicht

Die Menschen in den sozialen Medien reagieren fassungslos auf die Hunde-Attacke und die Untätigkeit der Besitzerin. „Wie asozial die Hundehalterin gehandelt hat, unfassbar“, schreibt eine Nutzerin auf Facebook. „Hunde abnehmen und hohe Geldstrafe“, fordert ein anderer verärgert. Andere verlangen hingegen eine Maulkorbpflicht für die Vierbeiner in Zügen oder sogar strikt ein Hundeverbot.

Es wird jedoch auch diskutiert, ob sich nicht das Kind falsch verhalten habe. Die meisten sind sich jedoch einig, dass der Fehler lediglich bei der Halterin liegt. „Als Hundebesitzer hat man immer dafür zu sorgen, dass seine Mitmenschen sich sicher fühlen“, meint eine Twitter-Userin. „Durch solche Hundehalter-/innen bekommen viele Hunde einen schlechten Ruf“, kommentiert eine andere Nutzerin.