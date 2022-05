„Preise wie in Hollywood“: Stuttgarter verhöhnen „irrsinniges“ Miet-Inserat für 3-Zimmer-Wohnung

Von: Armin T. Linder

Ein Inserat aus Stuttgart sorgt für Hunderte Kommentare und eine Mischung aus Neid, Spott und Ärger: Wer soll dieses Penthouse zu dieser Monatsmiete bezahlen?

Stuttgart - Die baden-württembergische Landeshauptstadt ist schön, aber teuer. Das dürfte wohl jeder wissen, der in Stuttgart wohnt und Miete bezahlen muss. Dass die Preise immer weiter nach oben gehen, könnte auch an den großen Unternehmen in der Region liegen. Eine Miet-Anzeige sorgt jetzt für eine Mischung aus Sprachlosigkeit und Neid. Denn das 3-Zimmer-Penthouse in Panorama-Lage ist wirklich nur etwas für Gutbetuchte.

Wohnung in Stuttgart: Penthouse sucht für 4.200 Euro Kaltmiete im Monat neue Bewohner

„Exklusive Penthouse-Wohnung mit atemberaubenden Aussichten in S-Degerloch“ betitelt die zuständige Immobilienagentur ihre Anzeige. Die Zahlen: 165 m² Wohnfläche in drei Zimmern für eine Kaltmiete von 4.200 Euro. Dazu kommen Nebenkosten von 300 Euro. Als Kaution sind 12.600 Euro zu bezahlen, berichtet BW24.

Die Wohnung liegt im Degerlocher Wohngebiet Haigst. Wer sich am Panorama-Blick über Stuttgart satt gesehen hat, darf drinnen die Fußbodenheizung, den fest installierten Designer-Esstisch aus Yatoba-Holz, einen Kamin und andere Annehmlichkeiten genießen. Dazu kommen noch zwei Garagen-Stellplätze. Die Wohnung sei geeignet für eine Einzelperson oder ein Paar, heißt es weiter.

Facebook-Nutzer kommentieren Wohnungs-Inserat aus Stuttgart: „Des isch ja gschenkt“

Seit der Hinweis auf das Penthouse in der Facebook-Gruppe „Wohnung frei in Stuttgart“ (mehr zu Immobilien in Stuttgart) gelandet ist, überschlagen sich die Kommentare. Die meisten Mitglieder suchen dort wohl eher nach günstigeren vier Wänden. Der Missmut spricht wohl auch aus den 50 wütenden unter den mehr als 300 Emoji-Reaktionen. Rund 470 Kommentare gab es (Stand: 2. Mai) auch schon.

„Als Zweitwohnung würde ich sie nehmen“

Viele triefen vor Ironie. „Schade, ein Zimmer zu wenig“, „Voll der Schnapper, eigentlich viel zu günstig“, „Als Zweitwohnung würde ich sie nehmen“, „Mist, hab leider Höhenangst, sonst top“, „Es ist echt zu billig“, „Des isch ja gschenkt“, „Schnäpple“ und „Mann ist das günstig. Ist ja der Hammer“, spötteln die Nutzer. „Ich hätt‘s ja genommen, aber es fehlen der Hubschrauberlandeplatz und der Panorama-Pool. Und wo sollte ich meinen Bentley und F40 abstellen?“, zeigt sich ein weiterer enttäuscht.

Ein Luxus-Penthouse in Stuttgart sucht neue Bewohner

Andere kommentieren deutlich ernster. „Ich frag mich immer, was muss man verdienen um diese Miete bezahlen zu können“, heißt es in einem Kommentar, „Irrsinnig...!!!!“ und „Preise wie in Hollywood“ in zwei weiteren. Irgendwie verliere „Stuttgart die Bodenhaftung“, kritisiert ein anderer. „Beverly Hills?“, fragt sich ein weiterer Nutzer. Nein, Degerloch. Auch ein teures neues Areal in Stuttgart macht viele fassungslos - ist es „unbezahlbar für Normalverdiener“? (lin)