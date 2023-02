In Stuttgart verdienen Arbeitnehmer deutschlandweit am meisten Geld – München landet in Ranking knapp dahinter

Von: Nadja Pohr

Offen über das eigene Gehalt zu sprechen, wird häufig als Tabu angesehen. Der Gehaltsreport von Stepstone will daher mehr Transparenz schaffen.

Stuttgart - Baden-Württemberg gehört zu den stärksten Wirtschaftsstandorten in Deutschland. Durch internationale Großkonzerne wie Mercedes-Benz, mittelständische Unternehmen oder innovative Start-ups gibt es im „Ländle“ zahlreiche lukrative Arbeitsplätze. Über die Jahre hat sich die Wirtschaft in Baden-Württemberg immer stärker aufgestellt – entsprechend hoch fallen auch die Umsätze aus.

Der Südwesten ist für Arbeitnehmer daher eine attraktive Region. Dies spiegelt sich auch im jüngsten Gehaltsreport der Recruiting-Plattform Stepstone wider. In der Studie wurden über 550.000 Vergütungsdaten ausgewertet, die im Zeitraum Januar 2021 bis November 2022 erhoben wurden. Sämtliche Gehaltszahlen beziehen sich auf das Bruttojahresgehalt inklusive Boni, Provisionen, Prämien und basieren auf erhobenen Gehaltsinformationen von Vollzeitbeschäftigten. In dem Report beziehen sich die Gehaltszahlen auf das Mediangehalt. Ein Median ist der Wert, der genau in der Mitte einer Datenreihe liegt, die nach der Größe geordnet ist.

Baden-Württemberg steht mit einem Mittelwert von 47.962 Euro brutto bei der deutschlandweiten Übersicht auf dem zweiten Platz – nur in Hamburg verdient man besser (48.132 Euro), berichtet BW24.

In der Landeshauptstadt Stuttgart verdienen Arbeitnehmer bundesweit am meisten Geld

Laut dem Ranking von Stepstone erhalten Fachkräfte in Baden-Württemberg durchschnittlich 47.879 Euro brutto im Jahr. Führungskräfte können mit 73.109 Euro rechnen. Besonders Arbeitnehmer in der Landeshauptstadt Stuttgart verdienen mit rund 54.088 Euro am meisten Geld. Nicht verwunderlich, denn in Mercedes-Benz, Bosch und Porsche haben viele globale Unternehmen ihren Hauptsitz in der schwäbischen Metropole.

Die fünf Top-Städte:

1. Stuttgart 54.088 Euro 2. Frankfurt am Main 54.045 Euro 3. München 53.595 Euro 4. Wiesbaden 49.957 Euro 5. Düsseldorf 49.636 Euro

Quelle: Stepstone Gehaltsreport 2023

Nach Stuttgart folgt im Ranking Frankfurt am Main mit rund 54.045 Euro und München mit 53.595 Euro. Schlusslichter der Landeshauptstädte sind Schwerin (38.438 Euro), Potsdam (38.425 Euro) und Erfurt (37.965 Euro). Ärzte führen in die Gehaltstabelle der Berufsgruppen mit einem Bruttomediangehalt von 93.800 Euro an. Weitere Top-Jobs sind Unternehmensberater (54.000 Euro), Ingenieure (52.600 Euro) und IT-Berufe (52.000 Euro). Die Branche mit dem höchsten Gehalt ist das Bankwesen (57.631 Euro), dagegen verdient man im Gastgewerbe am wenigsten (34.195 Euro).

Gehaltsreport soll für mehr Transparenz sorgen

Mit dem Gehaltsreport will die Plattform Stepstone eine Orientierung zu den Gehältern in Deutschland geben und Transparenz bei der oft als Tabuthema angesehenen Frage schaffen. „Wir sind überzeugt: Gehaltstransparenz ist ein wesentlicher Schlüssel, um in Zukunft für faire, gleichberechtigte und markengerechte Vergütung zu sorgen“, heißt es in der Studie.

Laut des Rankings von Stepstone verdienen Arbeitnehmer in der Landeshauptstadt Stuttgart verdienen mit rund 54.088 Euro am meisten Geld. © IMAGO/Arnulf Hettrich

Viele Arbeitnehmer würden positiv beeinflusst werden, wenn ein Unternehmen konkrete Angaben zum Gehalt in einer Stellenanzeige mache, wie eine Befragung von Stepstone aus dem Jahr 2022 ergab. In Zeiten des Fachkräftemangels sei die Gehaltstransparenz daher ein „strategischer Hebel im Kampf um die besten Mitarbeiter“.