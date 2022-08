SpaceX-Satelliten von Elon Musk leuchten über Stuttgart - „Dachte es seien Ufos“

Von: Nadja Pohr

Dass die Satelliten so deutlich am Himmel zu sehen waren, überraschte auch viele Bürger in Stuttgart und anderen Regionen. Fasziniert schossen sie Fotos von dem Ereignis. © BW24/Marvin Schuster

Eine Perlenkette zieht sich durch den Nachthimmel und viele Bürger fragten sich, was es damit auf sich hat. Es handelt sich dabei um Satelliten von Elon Musks Firma SpaceX.

Stuttgart - Der Weltraum scheint für den Menschen nicht nur unerreichbar zu sein, sondern steckt auch voller unerforschter Geheimnisse. Häufig lassen sich faszinierende Ereignisse beobachten, wie beispielsweise ein Meteorstrom, durch den es Sternschnuppen regnet. Derzeit entdeckt man in der Nacht jedoch etwas anders Spektakuläres: Eine Perlenkette „wandert“ über den Himmel.

Es handelt sich dabei allerdings nicht um Sterne und dahinter stecken auch keine außerirdischen Wesen, sondern niemand geringeres als Multimilliardär Elon Musk und sein Raumfahrtunternehmen SpaceX, wie BW24 berichtet.

SpaceX-Satelliten leuchten über Stuttgart und faszinieren die Bürger

Bei der Perlenkette handelt es sich um mehrere Satelliten, die Teil des Projekts „Starlink“ sind. Elon Musks Firma SpaceX schießt diese ins All, um nach eigenen Angaben entlegene Gebiete sowie Ballungszentren künftig mit schnellem und preiswertem Breitband-Internet zu versorgen. In den ersten Tagen nach dem Start fliegen die Satelliten noch nah beieinander und sehen dadurch am Nachthimmel aus wie eine Perlenkette. So waren die Satelliten daher in Stuttgart und vielen anderen Regionen und Ländern sichtbar.

Dass die Satelliten so deutlich am Himmel zu sehen waren, überraschte auch viele Bürger in Stuttgart und anderen Regionen. Fasziniert schossen sie Fotos von dem zunächst mysteriösen Ereignis. „Echt der Wahnsinn“, oder „Sah schon interessant aus“, schreiben einige Facebook-Nutzer dazu. „Ich habe sie einmal nachts gesehen, dachte es seien jetzt die Ufos“, kommentiert ein anderer. Das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum entwarnte jedoch auf Twitter und bestätigte, dass es sich um SpaceX-Satelliten handelte.

Die Perlenkette in der Nacht sorgt allerdings auch für Kritik. „Das ist so krank. Aber die Plastiktüte verbieten. Wer gibt das Recht, den Orbit zu vermüllen“, ärgert sich eine Userin beispielsweise. Ein anderer beschwert sich hingegen über die „Lichtverschmutzung“. „So toll finde ich das jetzt nicht. Jetzt ist sogar der Nachthimmel nicht mehr das, was er mal war“, meint eine weitere Nutzerin.

Starlink-Perlenkette erscheint künftig häufiger - Mehr als 12.000 Satelliten werden noch ins All geschossen

Elon Musks Firma SpaceX hat seit 2019 bereits mehr als 2000 Satelliten in den Weltraum befördert. Die Starlink-Perlenkette ist mit Sicherheit auch nicht zum letzten Mal im Sternenhimmel zu sehen gewesen. Denn: Im Rahmen Programms werden noch mehr als 12.000 Satelliten ins All geschossen werden.

Wer die Satelliten in den letzen Tagen verpasst hat, hat am Montagabend (22. August) ab 21.38 Uhr nochmals die Chance dazu. Vorausgesetzt die Sichtverhältnisse lasse es zu, kann man sie von Westen nach Süden fliegen sehen. Weitere Informationen lassen sich auch unter www.findstarlink.com finden. Auf der Seite kann durch die Eingabe des jeweiligen Wohnorts die Perlenkette einfach nachverfolgt werden.