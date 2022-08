Tischtennisplatte verschwindet plötzlich aus Stuttgarter-Wohnviertel - Stadt kassierte sie wegen Lärm ein

Von: Nadja Pohr

Teilen

Mithilfe eines Zettels suchten die Anwohner im Heusteigviertel nach ihrer Tischtennisplatte. Zwischenzeitlich sind die Stuttgarter kreativ geworden und haben eine improvisierte Platte gebaut. © Fotomontage BW24/Screenshot Twitter/Kessel.TV

Die Tischtennisplatte auf dem Mozartplatz in Stuttgart erfreute Jung und Alt. Nun wurde sie von der Stadt entfernt und woanders aufgestellt - sehr zum Ärger der Anwohner, die sie schmerzlich vermissen.

Stuttgart - Nach der Arbeit ein entspanntes Tischtennis-Spiel zu bestreiten, war in einem Wohnviertel in Stuttgart fast schon Tradition. Auf dem Mozartplatz im Heusteigviertel war die Platte beliebt - und plötzlich von heute auf morgen verschwunden. Die Anwohner starteten einen Vermissten-Aufruf, wie BW24 berichtet.

„Seit Anfang August vermissen wir schmerzlich unsere Tischtennisplatte. Sie ist einfach vom Mozartplatz verschwunden“, steht auf einem Zettel geschrieben. Die Platte lasse sich nicht nur an ihrer graumelierten Spielfläche, schweren Betonbeinen und einem Netz aus silbernen Metall erkennen, sondern auch daran, dass „an ihr Jung und Alt aus der Nachbarschaft zusammenkommen, sich begegnen und ihre Freizeit gemeinsam gestalten“. Auch eine Belohnung winkt dem Finder: „Wer die Platte findet, sich meldet und sie zurückbringt, erhält selbstverständlich ein Stück Lebensqualität im Viertel zurück.“

Stadt Stuttgart steckt hinter verschwundener Tischtennisplatte in Wohnviertel

Der Hilferuf der Anwohner wurde auf Twitter geteilt. Zwischenzeitlich sind die Stuttgarter kreativ geworden und haben eine improvisierte Tischtennisplatte gebaut. Und tatsächlich kann durch den Beitrag im Netz ein „Täter“ gefunden werden: Hinter dem Verschwinden steckt die Stadt Stuttgart. „Den Trennungsschmerz können wir nachvollziehen. Die Tischtennisplatten sind aber nicht weg, sondern auf den Rupert-Mayer-Platz und auf das Gelände des Wirtschaftsgymnasiums West versetzt worden“, kommentiert die Stadt.

Den Grund für das Einkassieren der Platte nennt die Stadt ebenfalls: „Es haben sich in den letzten zwei Jahren immer wieder Anwohner wegen des Lärmpegels beschwert.“ Deshalb seien nun neue Platten in der Mörikeanlage in Stuttgart-Süd und dem Diakonissenplatz in Stuttgart-West mit ausreichend Abstand zu Wohngebäuden in Planung. Im Heusteigviertel werde jedoch keine Tischtennisplatte mehr stehen.

„Wir wollen die Platte zurück“: Stuttgarter können Maßnahme der Stadt nicht nachvollziehen

Die Stuttgarter sind traurig über die Maßnahme der Landeshauptstadt von Baden-Württemberg. „Das ist kein Ersatz. Am Weißenburgplatz stand sie unter Bäumen - man konnte zu jederzeit spielen“, beschwert sich eine Anwohnerin gegenüber der Stuttgarter Zeitung (StZ). „Wir wollen die Platte zurück“, fordert ein Mann deutlich auf Twitter.

Andere User aus der Region berichten, dass es nicht die erste Aktion der Stadt sei, die man nicht nachvollziehen könne. „Falls es euch beruhigt- es geht noch dümmer: Weil ein paar Eltern ‚zu laut‘ auf der Bank neben dem Spielplatz tratschten, wurde die Bank an einen Ort versetzt, wo niemand mehr sitzen will“, erzählt ein Twitter-Nutzer. Tatsächlich ist das schon häufiger geschehen. So ließ das Stuttgarter Ordnungsamt ein „Schwatzbänkle“ entfernen, weil sich neue Nachbarn davon gestört fühlten.