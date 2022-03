Zettel an einem Fenster in Stuttgart bringt das Netz zum Lache

Teilen

Ein Zettel an einem Fenster in Stuttgart bringt das Netz zum Lachen. (Fotomontage) © Bernd Weissbrod/dpa/Screenshot Instagram/notesofgermany/Montage HEADLINE24

In Stuttgart sorgt ein Zettel, der auf der Instagram-Seite „Notes of Germany“ gepostet wurde, für Lacher im Netz und löst gleichzeitig eine Debatte aus. Lesen Sie hier, warum:

Mehr zum Thema „Es stört uns sehr“: Kurioser Zettel löst wilde Diskussion im Netz aus

Fresszettel sind so eine Sache für sich: Mal dienen sie dazu, sich schnelle Notizen zu machen, manchmal werden sie aber auch dafür benutzt, um sich zu beschweren. Das dachten sich wohl auch Bewohner aus Stuttgart. An ein Fenster hängen sie einen Zettel, der eine wohltätige Aktion in der Stadt bemängelt. Die Instagram-Seite „Notes of Germany“ hat die kurze Botschaft zugeschickt bekommen und veröffentlicht.

HEIDELBERG24* verrät, warum die Nachricht für Lacher im Netz sorgt – und weshalb sie gleichzeitig auch eine Debatte auslöst.

Die Instagram-Seite „Notes of Germany“ hat inzwischen knapp 66.000 Follower. Sie ist ein Ableger der Seite „Notes of Berlin“, welche sich auf Notizen aus der Hauptstadt Deutschlands fokussiert. Von außergewöhnlichen Suchmeldungen über herzergreifende Appelle an die Menschheit – „Notes of Germany“ bietet eine Plattform für Botschaften jeglicher Art. Aufmerksame Nutzer können ihre entdeckte Notiz per E-Mail an notes@notesofberlin.com senden. (fas) *HEIDELBERG24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA