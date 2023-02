Stuttgarter Influencerin Joya Theresa in Handschellen: Heftige Auseinandersetzung in Bar

Von: Sina Alonso Garcia

In der Stuttgarter Waranga-Bar am Kleinen Schlossplatz soll es zu einem Tumult rund um Influencerin Joya Theresa gekommen sein. © IMAGO / Wilhelm Mierendorf/TikTok/joyatheresa (Fotomontage BW24)

Eine Nacht, zwei Versionen: In der Stuttgarter Waranga-Bar kam es bei einer Geburtstagsparty der Influencerin Joya Theresa zu einer heftigen Auseinandersetzung. Wer hat angefangen?

Stuttgart - Was passierte in der Nacht zum Sonntag (19. Februar 2023) in der Waranga-Bar in Stuttgart? Zum Geschehen gibt es zwei völlig unterschiedliche Versionen. Eine, die Influencerin Joya Theresa und ihre Mutter gegenüber der Bild schildern. Und eine, die die Polizei Stuttgart in einer Meldung beschreibt. Gegen 1.50 Uhr soll laut Polizeibericht ein Notruf aus der Waranga-Bar am Kleinen Schlossplatz eingegangen sein. Dort war offenbar eine Auseinandersetzung in vollem Gange. Eine 58-Jährige – bei der es sich um Joya Theresas Mutter handeln soll – habe mit einem Stöckelschuh auf einen Türsteher eingeschlagen. Ihre 21-jährige Begleitung – also Joya – soll einen Eiskübel gegen einen Mitarbeiter geworfen haben. Beim Eintreffen der Polizei habe die Mutter wohl einem Beamten ins Gesicht geschlagen, der dabei leicht verletzt wurde.

Die Schilderungen der Influencerin und ihrer Mutter gegenüber der Bild klingen ganz anders als die der Polizei. „Joya wurde sexuell belästigt“, so Mutter Petra. „Ein Typ griff ihr unters Kleid, wollte ihre Korsage runterreißen. Als der Kerl abhaute, sind wir ihm hinterhergerannt und riefen die Polizei.“ Wie die Mutter weiter berichtet, hätten die Beamten ihre Tochter und sie festgehalten, statt sich um den „Strolch“ zu kümmern. „Da habe ich mich reflexartig losgerissen und bin dabei mit einem Polizisten zusammengeprallt.“

Joya Theresa: Mutter schildert gewaltsames Vorgehen der Polizei

Wie Joyas Mutter weiter berichtet, seien die Polizisten gewaltsam gegen sie vorgegangen. „Sie haben mich an den Haaren gerissen und mein Gesicht in den Asphalt gedrückt. Mein Körper ist mit Prellungen und Hämatomen übersät.“ Am Ende hätten die Polizisten Joya, die Mutter, eine Freundin (27), sowie einen weiteren Partygast (20) in Handschellen gelegt. Laut der Mutter sei ihr dabei eine Sehne gequetscht worden. Auf dem Polizeirevier sollte der Vorfall dann offenbar besprochen werden. „Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten alle vier Personen wieder auf freien Fuß“, heißt es im Polizeibericht.

Joya und ihre Mutter haben nach dem Vorfall in der Bar umgehend einen Rechtsanwalt eingeschaltet. Bereits im Laufe des Sonntags nach der verhängnisvollen Nacht kontaktierte der Anwalt die Polizei. Neben den Ermittlungen gegen Joya, ihre Mutter und die zwei weiteren Personen will die Polizei auch den Vorwürfen der sexuellen Belästigung nachgehen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 0711 89903100 auf dem Polizeirevier in der Theodor-Heuss-Straße zu melden.

Die Influencerin Joya Theresa erlangte auch durch einen Rechtsstreit mit ihrer Schule Bekanntheit

In Stuttgart ist die Influencerin Joya Theresa längst keine Unbekannte mehr. Neben ihren 226.000 Followern auf Instagram (Stand: 22. Februar 2023) sorgte auch ein Rechtsstreit mit ihrer Schule für Aufsehen. 2020 zeigte die Stuttgarter Influencerin das Schickhardt-Gymnasium an. Der Grund: Mobbing – unter anderem wegen schlechter Noten. Zudem wirft sie ihrer Kunstlehrerin vor, sie in eine „Abstellkammer“ gesetzt zu haben. Das Stuttgarter Landgericht wertet die Aussagen Joyas gegen ihre Schule als zulässig. Für ihre Klage wegen einer Schulnote sollte Joya Teresa allerdings 250 Euro Bearbeitungsgebühr bezahlen.