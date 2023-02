„Allerletzter Dreck“: Stuttgarter Lokführer rechnet in Durchsage mit neuen Zügen ab

Von: Niklas Noack

Teilen

Ein Fahrgast einer Stuttgarter S-Bahn filmte genau in dem Moment, in dem sich der Lokführer massiv ärgerte. © Instagram/stuttgarter.meme

Mit einer leidenschaftlichen Schimpftirade hat ein S-Bahn-Lokführer in Stuttgart für amüsante Reaktionen im Netz gesorgt.

Stuttgart - Wer in Stuttgart darauf angewiesen ist, mit der S-Bahn zu fahren, ist Leid gewohnt. Ob aufgrund von spontanen Ausfällen oder einer langfristigen Beeinträchtigung der Strecke: Die Menschen müssen Geduld mitbringen. Doch nicht nur die Fahrgäste ärgern sich über die Bahn. Auch die Zugführer scheinen mit vielem unzufrieden zu sein, wie ein Instagram-Video offenbarte, das „stuttgarter.meme“ auf Instagram postete und über das BW24 berichtet.

Stuttgart: Schimpftirade eines S-Bahn-Lokführers geht viral

Darauf ist zu hören, wie ein Lokführer der S2 lauthals schimpfte: „Wir haben die Situation, dass der Zug nicht mehr richtig beschleunigt. Das liegt daran, dass wir hier nur noch mit dem allerletzten Dreck herumfahren.“ Doch damit nicht genug. Weiter sagte der Angestellte: „Die neuen Fahrzeuge, die wir bekommen haben, sind nur noch Schrott. Mit diesem Scheiß dürfen wir hier rumfahren.“

Anschließend ging er wieder in eine alltägliche Ansage über und kündigte an: „Nächster Halt: Schwabstraße, Ausstieg in Fahrtrichtung links.“ Der Clip seiner Schimpftirade ging viral, auf Instagram gefällt er bereits mehr als 156.000 Menschen (Stand: 21. Februar).

Was die Deutsche Bahn dazu sagt? Gegenüber den Stuttgarter Nachrichten kommentierte ein Sprecher den Vorfall mit den Worten: „Wir arbeiten den Fall intern aktuell auf und bitten deshalb um Verständnis, dass wir uns zu möglichen Schritten derzeit nicht äußern können.“

Instagram-User wollen Stimme des Mannes erkannt haben

Im Netz sorgte das Video für einige amüsante Reaktionen. Einer meinte: „Ich erkenne die Stimme sogar wieder. Bin oft in der S2 und Regio gefahren, der Typ macht die besten Durchsagen.“ Dem stimmte ein anderer zu, der schrieb: „Ich glaube, ich hab dieselbe Stimme mal sagen hören: ‚Kauft euch lieber einen Gebrauchtwagen, das ist besser für die Zukunft‘ (Nachdem wir 20 Minuten vor dem Zielbahnhof standen und nicht einfahren konnten).“ Ein weiterer kommentierte: „Das passiert in letzter Zeit sehr oft, dass die Fahrer sich so über die Bahn auskotzen. Kann es aber verstehen.“

Viele der Instagram-User fanden, dass die Bahn in Stuttgart besonders unzuverlässig ist. „Deshalb sind wir eine Autostadt“, kommentierte einer.

Zuletzt wurde auch über die wahre Bedeutung von verschiedenen Bahndurchsagen berichtet.