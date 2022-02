Stuttgarter Tätowierer sticht ausschließlich vegan - „keine Spezialisierung“

Von: Julian Baumann

Das Verbot bestimmter Farbstoffe durch die EU erschwere seine Arbeit, sei aber nicht existenzgefährdend, sagt Tätowierer Antonio Barbaro aus Stuttgart. © Antonio Barbaro/Omega Tattoo

Antonio Barbaro sticht in seinem Tattoo-Studio in Stuttgart ausschließlich vegan. Das EU-Farbverbot erschwert ihm die Arbeit, bringt ihn aber nicht in Existenznot.

Stuttgart - Immer mehr Menschen entscheiden sich für einen vegetarischen oder veganen Lebensstil. Tätowierer Antonio Barbaro verwendet in seinem Studio „Omega Tattoo“ im Stuttgarter Osten ausschließlich Farbe ohne tierische Bestandteile und frei von „Animal Cruelty“. Als Spezialisierung sieht er vegane Tattoos aber nicht an, es gehöre für ihn einfach dazu, sagt er. Im Interview mit BW24* spricht der Tätowierer unter anderem über das Farbverbot der EU und darüber, welche Folgen die Verordnung hat.

Die sogenannte REACH-Verordnung der EU trat Anfang Januar in Kraft und verbietet bestimmte Farbtöne, da sie angeblich krebserregend sind.