Suche nach vermisster 16-Jähriger: Polizei findet Leiche

Ein Polizist steht vor einem Streifenwagen dessen Blaulicht aktiviert ist.

Bei der Suche nach dem vermissten 16-jährigen Mädchen aus Remshalden (Rems-Murr-Kreis) haben die Ermittler am Donnerstag eine Leiche gefunden. Der leblose Körper wurde im Bereich der Gemeinde Lenningen gefunden, sagte ein Sprecher der Polizei der Deutschen Presse-Agentur. Ob es sich bei der Leiche um die 16-Jährige handelt, dazu wollte sich der Sprecher zunächst nicht äußern.

Lenningen - Die Jugendliche wird seit mehr als einer Woche vermisst. Sie verließ am 24. Januar ihr Elternhaus, fuhr dann aber nicht in ihre Schule, sondern mit dem Zug nach Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen). Von dort aus stieg sie in die Teckbahn in Richtung Lenningen. Danach verlor sich ihre Spur. dpa