Südwesten: Etwas mehr Covid-Patienten auf Intensivstationen

Eine Pflegekraft steht auf einer Intensivstation in einem Zimmer und bedient eine Herz-Lungen-Maschine. © Fabian Strauch/dpa/Symbolbild

Die Zahl der Covid-19-Erkrankten auf den Intensivstationen in baden-württembergischen Kliniken ist wieder gestiegen. Dort lagen zuletzt 108 Patienten, wie das Landesgesundheitsamt in Stuttgart am Donnerstag (Stand 16.00 Uhr) mitteilte. Eine Woche zuvor waren es 89. Die Zahl der Infizierten auf den Normalstationen stieg im selben Zeitraum von 794 auf 889.

Stuttgart - Die Zahl der registrierten Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg auf 16.344. Das sind 81 mehr als vor einer Woche.

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen im Südwesten betrug 564,4. In der Vorwoche lag der Wert bei 486,7. Allerdings liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionslage: Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus, vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. dpa