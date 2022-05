SV Waldhof trennt sich von Trainer Glöckner

Nach dem verpassten Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga trennt sich der SV Waldhof Mannheim zum Saisonende von Trainer Patrick Glöckner. Der auslaufende Vertrag mit dem 45-Jährigen werde nicht verlängert, teilte der Tabellenfünfte der 3. Liga am Mittwoch mit. Wer in der kommenden Saison Glöckners Nachfolger wird, steht noch nicht fest.

Mannheim - „Wir werden jetzt intensive Gespräche mit mehreren Trainerkandidaten führen“, sagte der Geschäftsführer Sport, Tim Schork. „Unsere Entscheidung für den richtigen Trainer, der unsere ambitionierte Zielsetzung mitträgt, wird kein Schnellschuss werden.“ Das Ziel für die nächste Spielzeit ist der Zweitliga-Aufstieg.

Glöckner trainierte den SV Waldhof seit dem Sommer 2020 und führte die Kurpfälzer in seiner ersten Saison auf Rang acht. Trotz seiner positiven sportlichen Bilanz war er intern nicht unumstritten und die Trennung daher keine Überraschung. „Man hat immer unterschiedliche Auffassungen. Der Trainer fordert und der Verein hat hier und da andere Ansichten“, erklärte der Hesse. dpa