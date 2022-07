Theurer vor FDP-Parteitag: Trotz Krise Steuern senken

Teilen

Michael Theurer, spricht beim FDP-Bundesparteitag. © Michael Kappeler/dpa/Archivbild

Verzichtsaufrufe von den Grünen hält der FDP-Landeschef für wenig hilfreich. Bei einem Energie-Notstand müssten alle großen Hebel in Bewegung gesetzt werden - auch die Atomkraftwerke müssten weiterlaufen.

Bad Mergentheim - Die Südwest-FDP hält es trotz drohender Wirtschaftskrise für möglich, Steuern zu senken und noch stärker in den Ausbau der Infrastruktur zu investieren. Deutschland merke jetzt, was in den Jahren der großen Koalition im Bund alles liegengeblieben sei, sagte FDP-Landeschef Michael Theurer der Deutschen Presse-Agentur unmittelbar vor dem kleinen Parteitag am Samstag (11.00) in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis). Der parlamentarische Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium erklärte weiter: „Wir werden vor den Herausforderungen jedoch nicht kapitulieren, indem wir den Menschen einfach sagen, sie sollten zukünftig eben mit weniger Wohlstand zurechtkommen.“

Die FDP werde in der Ampel-Regierung trotz Inflation und drohender Gaskrise wegen des Ukraine-Kriegs dafür sorgen, dass weiter deutlich mehr in Infrastruktur investiert werde, Planungen beschleunigt und entbürokratisiert werde, sagte Theurer, der auch Schienenverkehrsbeauftragter der Bundesregierung ist. Er versprach zudem, dass die Menschen auch in Zeiten klammer Kassen von Steuern entlastet werden sollen - „etwa durch die Anhebung des Steuerfreibetrags und Steuersenkungen zum Ausgleich der kalten Progression“.

Ganz so einfach dürfte das aber nicht werden, denn SPD-Chefin Saskia Esken lehnt Steuersenkungen ab, denn davon profitierten immer die am meisten, die sehr viel verdienten. Als „kalte Progression“ bezeichnet man eine Art schleichende Steuererhöhung, wenn zum Beispiel eine Gehaltserhöhung komplett durch die Inflation aufgefressen wird, aber dennoch zu einer höheren Besteuerung führt. Finanzminister Christian Lindner (FDP) will das im kommenden Jahr angehen.

Theurer verbat sich „Verzichtsaufrufe“ und Energiespartipps von den Grünen. „Solange Deutschland weiter plant, die bestehenden Atomkraftwerke abzuschalten und Fracking-Gas zwar importiert wird, jedoch in Deutschland nicht produziert werden darf, halte ich Aufrufe zum Energiesparen für nicht besonders glaubwürdig“, sagte der 55 Jahre alte FDP-Politiker. „Entweder es ist Notstand, dann müssen alle gangbaren Wege gegangen werden, oder nicht, dann sind Verzichtsaufrufe von gutverdienenden Ministern ein Schlag ins Gesicht der arbeitenden Mitte.“

Bei ihrem Treffen in Bad Mergentheim will die FDP-Landesspitze mit den knapp etwa 100 Delegierten Anträge beraten, die beim Parteitag an Dreikönig liegengeblieben waren. In einem Antrag fordert zum Beispiel der Landesvorstand ein Sofortprogramm für die durch die Corona-Pandemie finanziell geschwächten Städte und Gemeinden. Die Landesregierung solle „dauerhaft eine Milliarde mehr in den kommunalen Finanzausgleich einzahlen“. Gegenfinanziert werden soll das über die „Reduzierung bürokratischer Förderprogramme“.

Die Landes-FDP hat in den vergangenen zwei Jahren fast 2000 Mitglieder dazugewonnen und liegt jetzt bei 9800. Nach der Landtagswahl im Frühjahr 2021 wollten die Liberalen mit den grünen Wahlsiegern und der SPD eine Ampel-Koalition bilden, doch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) zog eine Neuauflage des grün-schwarzen Bündnisses vor. Seither müssen die Freien Demokraten weiter die Oppositionsbank drücken. dpa