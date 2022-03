Thomas Deuschle neuer Oberbürgermeister in Waghäusel

Der neue Rathauschef im nordbadischen Waghäusel heißt Thomas Deuschle (CDU). Der Erste Bürgermeister und Jurist setzte sich am Sonntag mit 59,46 Prozent der Stimmen gegen zwei weitere Kandidaten durch, wie die Stadt am Abend bekanntgab. Stadtoberinspektorin und Standesbeamtin Claudia Sand (parteilos/von SPD unterstützt) kam auf 35,98 Prozent der Stimmen, Geschäftsführer Markus Kretzler auf 4,32 Prozent.

Waghäusel - Die Wahlbeteiligung lag bei 47,25 Prozent.

Die Neuwahl war nötig, weil bei der ersten Wahl am 6. März keiner der ursprünglich sechs Kandidaten die erforderliche absolute Mehrheit bekommen hatte. Bei der Neuwahl am Sonntag reichte die einfache Mehrheit. Oberbürgermeister Walter Heiler (SPD) geht Ende Mai in den Ruhestand. Der 67-jährige Jurist steht seit 1999 an der Spitze der Großen Kreisstadt.

Die Große Kreisstadt Waghäusel am Nordrand des Landkreises Karlsruhe liegt in der oberrheinischen Tiefebene zwischen den Städten Karlsruhe und Mannheim. Sie zählt 21 839 Einwohner, die meisten davon leben im Ortsteil Wiesental (11.063), gefolgt von Kirrlach (9640) und Waghäusel (1136). Bekannt ist die Eremitage von Waghäusel, ein von Damian Hugo Philipp von Schönborn ab 1724 errichtetes barockes Jagd- und Lustschloss. dpa