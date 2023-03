Neuer TikTok-Trend: Jugendliche randalieren in Kinos – „Als wären 20 Kinderfilme hintereinander gelaufen“

Von: Sina Alonso Garcia

Teilen

Videos auf der Plattform TikTok zeigen unglaubliche Szenen aus Kinosälen in Deutschland. © TikTok/gohan28/derleztepeter (Fotomontage BW24)

Zuerst verwüsten sie Kinosäle, danach lassen sie sich bei TikTok dafür feiern: Jugendliche in ganz Deutschland folgen aktuell offenbar einem zerstörerischen Trend. Auch in Karlsruhe und Pforzheim kam es zu Vorfällen.

Pforzheim/Karlsruhe - Verschmierte Leinwände, umgekippte Popcorneimer und Prügeleien: Was derzeit in deutschen Kinos los ist, scheint für Außenstehende schier unbegreiflich. In mehreren Städten kam es zu Randalen, die sprachlos machen. Videos im Netz zeigen, wie Jugendliche beim Film „Creed III“ völlig außer Rand und Band geraten, vandalieren und sich schlägern. Hinter dem fragwürdigen Phänomen steckt offenbar ein neuer TikTok-Trend. Auch Städte in Baden-Württemberg sind von den Krawallen überrollt worden.

„Die Kids geben an der Kinokasse ihre gute Kinderstube ab – wenn sie überhaupt jemals eine hatten“, sagt Andreas Buschmann, Leiter des Karlsruher Filmpalastes am ZKM, gegenüber den Badischen Neuesten Nachrichten. Im Kino am ZKM kam es am vergangenen Freitag und Samstag zu Szenen, die Buschmann fassungslos zurücklassen. Während Vorstellungen von „Creed“ sei Popcorn geschmissen und trotz eines Verbots geraucht worden. Zudem hätten Jugendliche, die meisten von ihnen zwölf bis 17 Jahre alt, andere Kinobesucher angepöbelt. Inzwischen hat das Karlsruher Kino reagiert und Sicherheitspersonal engagiert. Der Reinigungsaufwand ist enorm: „Die Säle sehen danach aus, als wären dort 20 Kinderfilme hintereinander gelaufen“, so Buschmann.

Irrer TikTok-Trend sorgt für erschreckende Szenen in Kinosälen – auch Pforzheim betroffen

Die Schäden, die die Jugendlichen zurücklassen, sind teils immens – so auch in Pforzheim. Dort randalierten Teenager am Wochenende und zerstörten eine Wandbespannung im Saal, die nun nicht mehr zu retten ist. Geschäftsführer Michael Geiger war bereits vorgewarnt und hat schon im Voraus Security kommen lassen. Besonders erschütternd: Die Jugendlichen hantierten sogar mit Waffen – darunter Schlagringe, Messer und sogar eine Pistole. Die Polizei hat die Waffen inzwischen beschlagnahmt.

Das erklärte Ziel bei der dubiosen „Challenge“: Einen Abbruch der Vorstellung zu erzwingen. Der Film „Creed III“, bei dem es sich um eine Fortsetzung der Box-Serie „Rocky“ handelt, ist vermutlich nur zufällig zum Schauplatz für die Vorfälle geworden. Das glaubt jedenfalls Michael Geiger vom Pforzheimer Kino. Auch in der Region Stuttgart, wo es bislang noch keine Ausschreitungen gegeben hat, bereitet man sich auf mögliche Randalen vor. „Wir erhöhen die Zahl der Sicherheitskräfte“, erklärt Heinz Lochmann, Chef der Traumpalast-Theater, gegenüber der Stuttgarter Zeitung.

Zerstörerischer TikTok-Trend: Leider kein Einzelfall

Leider handelt es sich bei dem Phänomen nicht um einen Einzelfall. Bereits im vergangenen Jahr verwüsteten Jugendliche in Deutschland beim sogenannten „Gentleminions“-Trend zahlreiche Kinosäle. Unsere Autorin kommentierte damals: Die Kino-Verwüstung zeigt, wie respektlos Jugendliche heute sind.