Tödliche Schüsse in Asperg galten anscheinend nicht dem Todesopfer - „Es war nicht vorhersehbar“

Von: Victoria Krumbeck

Am Karsamstag kommt es zu einer Schießerei in der Nähe von Stuttgart. Ein junger Mann stirbt, die Polizei hält sich mit Informationen bedeckt. Ein Medienbericht soll Einzelheiten zum Tathergang verraten.

München — Ein 18-jähriger Mann wurde in der Nacht auf Karsamstag (8. April) in der Nähe von Stuttgart erschossen. Ein anderer 18-Jähriger liegt mit schweren Verletzungen im Krankenhaus. Ein weiterer 20-jähriger Mann sitzt nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft wegen Totschlags und versuchten Totschlags in Untersuchungshaft. Die Ermittler gaben zunächst keine weiteren Informationen zum Hintergrund der Tat preis. Ein Bericht legt nahe, dass die tödlichen Schüsse offenbar einer anderen Person galten.

Schüsse in Baden-Württemberg galten anscheinend nicht dem Todesopfer

Die Ermittler haben sich aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht zu dem Tathergang geäußert. Laut einem exklusiven Bericht der Bildzeitung wollte der mutmaßliche Täter jedoch nicht den verstorbenen 18-Jährigen treffen. Die zwei Schussopfer sollen sich am Karfreitag mit ihrer Clique draußen getroffen haben. Der mutmaßliche Schütze soll den jungen Mann, der auf der Intensivstation liegt, angerufen haben. Offenbar hatten die beiden einen Streit. Anscheinend wollte der verstorbene 18-Jährige den Konflikt zwischen den beiden Männern klären.

Polizisten suchen nach Spuren am Tatort. Nach Schüssen in Asperg ist ein 18-jähriger junger Mann ums Leben gekommen. © Andreas Rosar/dpa

Der Verdächtige soll mit einem SUV auf einen Parkplatz gefahren sein, um einen der jungen Männer zu treffen. „Die beiden waren völlig arglos, waren sich keiner Gefahr bewusst. Sie haben sich gesagt: Wir reden kurz“, sollen enge Familienangehörige des Todesopfers der Bildzeitung gesagt haben. „Die wären nie dahin gegangen, wenn sie gewusst hätten, was abgeht. Es war nicht vorhersehbar, für keinen von denen“, ergänzten sie.

Gewaltdelikt in Asperg: Schütze soll 20 Mal auf die Männer geschossen haben

Dann soll die Tragödie geschehen sein. Wie die Bekannten berichteten, soll der Schütze um kurz vor eins auf den Parkplatzgefahren sein. Dieser habe nur die Fensterscheibe heruntergelassen und dann auf die beiden Männer 20 Mal geschossen. Das Todesopfer soll am Kopf und am Oberkörper getroffen worden sein. Der Mann auf der Intensivstation soll mindestens sechs Schüsse im Oberkörper abbekommen haben. Laut einer engen Verwandten des Todesopfers soll er nichts mit dem Streit zu tun gehabt haben.

Blumen und Kerzen liegen am Tatort in Asperg, wo ein junger Mann erschossen wurde. © Andreas Rosar/dpa

Die Polizei bestätigte weder, dass sich der Verdächtige und die Opfer kannten noch, ob es einen Streit zwischen den Männern gab. Am Tatort wurden viele Kerzen aufgestellt und Blumen niedergelegt. An einem abgestellten Auto war ein Einschussloch zu sehen. Wie es dem 18-Jährigen im Krankenhaus geht, wollte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ludwigsburg am Montag nicht sagen. Der Tatort befinde sich mitten im Ort der 13.700-Einwohner-Stadt nördlich von Stuttgart. Die Polizei soll kurz nach eins alarmiert worden sein.

Tödliche Schüsse in Baden-Württemberg — Tatverdächtiger sitzt in Untersuchungshaft

Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei hatte den Tatverdächtigen am frühen Samstagabend festgenommen, wie die Behörden mitteilten. Am Sonntag erließ ein Haftrichter einen Haftbefehl gegen den polizeibekannten 20-Jährigen, der umgehend in Vollzug gesetzt wurde. Zusätzlich wurde die Wohnung des 20-jährigen Mannes durchsucht, wobei Beweismaterial sichergestellt wurde, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte.

Ob die mutmaßliche Tatwaffe dabei war, ließ der Sprecher am Montag noch offen. Unklar war auch, mit welchen Delikten der 20-Jährige früher schon auffällig geworden war. Eine Sonderkommission soll die Hintergründe des Falls nun klären. Das Landeskriminalamt unterstützt die 40 Beamtinnen und Beamten der Soko „Goethe“, die nach der Grundschule in der Nähe des Tatorts benannt wurde. In letzter Zeit häufen sich in der Region Stuttgart die Vorfälle, bei denen Menschen mit einer Schusswaffe verletzt werden oder sterben. (vk/dpa)