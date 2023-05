Tote im Werk von Mercedes-Benz sind von Fremdfirma

Teilen

Zwei Polizisten bewegen sich über das Werksgelände bei Tor 5. © Julian Rettig/dpa

Bei den Toten in einem Werk von Mercedes-Benz in Sindelfingen handelt es sich um Mitarbeiter der Firma Rhenus. Dies sagte eine Sprecherin des Logistikdienstleisters am Donnerstag. In den Vorfall seien drei festangestellte Rhenus-Mitarbeiter verwickelt gewesen. Der mutmaßliche Schütze wurde nach der Tat vom Werksschutz widerstandslos überwältigt worden, sagte ein Sprecher der Polizei.

Sindelfingen - Beamte nahmen den 53-Jährigen kurze Zeit später fest. Erschossen wurden zwei 44 Jahre alte Männer.

„Management und Mitarbeiter der Rhenus Automotive sind schockiert über den Vorfall und sprechen den Opfern, ihren Angehörigen und allen Zeugen des Vorfalls ihr tiefstes Mitgefühl aus“, teilte das Unternehmen mit. Nähere Angaben wurden auf Nachfrage nicht gemacht. dpa