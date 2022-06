Tourismusverband Schwäbische Alb: Gäste mit 9-Euro-Ticket

Wasser fällt am Wasserfall in Bad Urach in die Tiefe. © Thomas Warnack/dpa/Archivbild

Nach Einführung des 9-Euro-Tickets ist das Gästeaufkommen über Pfingsten in der Region Schwäbische Alb hoch - insbesondere im Vergleich zu Pfingsten 2020 und 2021. Das teilte der Schwäbische Alb Tourismusverband am Sonntag in Bad Urach (Kreis Reutlingen) auf Anfrage mit.

Bad Urach - Unter anderem die Touristinfos aus Ellwangen, Göppingen, Bad Urach, Rottweil und Tübingen meldeten, dass bis zu 10 Prozent der Gäste mit dem 9-Euro-Ticket unterwegs gewesen seien. „Es gab auch einige positive Gästerückmeldungen zum 9-Euro-Ticket, beispielsweise spontane Ausflüge nach Bad Urach oder Rottweil, die sonst nicht stattgefunden hätten“, sagte Verbandsgeschäftsführer Louis Schumann.

Die Gäste wünschten sich, dass die ÖPNV-Erreichbarkeit von Sehenswürdigkeiten oder Wanderwegen künftig verbessert werde, sagte Schumann. „Ein klassisches Extrem-Beispiel unserer Region: Von Bad Urach zum Schloss Lichtenstein benötigt ein Gast mit dem ÖPNV rund zwei Stunden. Luftlinie ist das Schloss zehn Kilometer entfernt.“ dpa