„Traum wird wahr“: Ginter und Günter für WM nominiert

Teilen

Freiburgs Christian Günter (l-r), Matthias Ginter und Maximilian Eggestein bejubeln ein Tor. © Federico Gambarini/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa/Archivbild

Die Abwehrspieler Christian Günter und Matthias Ginter vom Bundesligisten SC Freiburg stehen im Aufgebot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft in Katar vom 20. November bis 18. Dezember. Das gab Bundestrainer Hansi Flick am Donnerstag bei der Nominierung seines 26-köpfigen Kaders für das Winter-Event bekannt. „Ein Traum wird wahr“, schrieb Günter nach seiner ersten WM-Nominierung bei Instagram.

Freiburg - Das Defensiv-Duo hat in der laufenden Saison sämtliche bisherigen 22 Pflichtspiele für den Sport-Club bestritten. Ginter kam bislang 46-mal für das deutsche Nationalteam zum Einsatz. Das Turnier in Katar wird bereits seine dritte WM. Beim Titelgewinn 2014 in Brasilien und dem Vorrunden-Aus 2018 in Russland war der Innenverteidiger allerdings nicht zum Einsatz gekommen. Linksverteidiger Günter hat bislang sechs A-Länderspiele absolviert. Bei der EM im vergangenen Jahr stand er im deutschen Kader, wurde aber ebenfalls nicht eingesetzt. dpa