Wolfgang Grupp begegnet der „Liebe seines Lebens“ im Büro - Clip geht im Netz viral

Rührendes TikTok-Video

Von Sina Alonso Garcia schließen

Es ist nur ein kurzer Augenblick- und doch berührt er viele Menschen im Netz: Auf dem TikTok-Kanal von Trigema geht derzeit ein Video viral, das Unternehmer Wolfgang Grupp in einem emotionalen Moment mit seiner Frau zeigt.

Burladingen - Die Textilfirma Trigema aus Burladingen (Zollernalbkreis) ist seit einigen Monaten auf TikTok vertreten. Mit kurzen, unterhaltsamen Videoclips versucht das Unternehmen, eine junge Zielgruppe anzusprechen - und landete schnell einen ersten viralen Hit. Nun sorgt das schwäbische Traditionsunternehmen erneut für Gesprächsstoff im Netz. Ein aktuelles Video zeigt Geschäftsführer Wolfgang Grupp in einem hochemotionalen Moment mit seiner Frau Elisabeth, wie BW24 berichtet.

+ Auch nach 34 Jahren Ehe scheint Trigema-Chef Wolfgang Grupp verliebt wie am ersten Tag: Im Netz wird das TikTok-Video, in dem er auf seine Frau trifft, gefeiert. © TikTok/Trigema

Obwohl der Clip nur zwölf Sekunden dauert, sprechen die Emotionen des Trigema-Bosses für sich. Der Titel: „When you see the love of your life“ - zu deutsch: „Wenn du die Liebe deines Lebens siehst“. Offenbar zufällig filmt ein Mitarbeiter Grupp an seinem Schreibtisch, während dessen Frau auf ihn zugeht. Grupp blickt auf, registriert seine Gattin - und strahlt augenblicklich über das ganze Gesicht.

Wolfgang Grupp: Video auf TikTok rührt Nutzer - „das ist noch wahre Liebe“

Bereits nach kurzer Zeit erreichte der rührende Clip auf TikTok zahlreiche Menschen. Mit mehr als 241.900 Klicks (Stand: 15. Dezember, 11.23 Uhr) ist es schon drei Tage nach dem Upload das erfolgreichste Video auf dem Trigema-Kanal. Die Reaktionen der Nutzer in der Kommentarspalte sprechen für sich. „Wie er sich freut, sie zu sehen“, „das ist noch wahre Liebe“, „der Blick sagt alles“ oder „das niedlichste, was ich heute hier gesehen habe“, heißt es dort. „Man sieht richtig, wie sein Herz aufgeht, sobald er seine Frau sieht - so wunderschön!“, schreibt jemand.

Wolfgang und Elisabeth Grupp: Trotz hohem Altersunterschied sind die Eheleute unzertrennlich

Auch, wenn Grupp beim Kennenlernen mit seiner Frau bereits 43 Jahre alt war und sie erst 19, schien den beiden schnell klar zu sein: Sie passen perfekt zusammen. Rund drei Jahre nachdem sie sich erstmals trafen folgte die Hochzeit in Burladingen (1988), kurze Zeit später die beiden Kinder Bonita (*1989) und Wolfgang Junior (*1991).

Während der Trigema-Chef häufig bewusst die Öffentlichkeit sucht, hält sich seine Ehefrau eher im Hintergrund. Ihre Rolle in der Firma sollte man deshalb aber nicht unterschätzen: Seit fast drei Jahrzehnten leitet sie die 42 Testgeschäfte von Trigema in Deutschland, die auf ihre Initiative hin entstanden sind. In einem TV-Interview mit der SWR Landesschau sprach Elisabeth Grupp, die sonst äußerst selten in den Medien auftritt, über ihre Ehe und den ungewöhnlichen Heiratsantrag ihres Mannes Wolfgang. Mit ihren 24 Jahren Altersunterscheid zeigen die Grupps, dass es bei wahrer Liebe nicht auf äußere Faktoren ankommt und sind vermutlich für viele Menschen der Beweis, dass es auch in der heutigen schnelllebigen Zeit noch Beziehungen gibt, die konstant und verlässlich sind.

Rubriklistenbild: © TikTok/Trigema